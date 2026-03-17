A terceira fase da Copa do Brasil de 2026 se inicia nesta terça-feira (17), com as cinco primeiras partidas que abrem a disputa desta etapa da competição. Os confrontos começam às 19h e seguem até as 21h30.

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O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil 2025 (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

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Dos 10 times envolvidos, sete disputam a Série B nesta temporada (Sport, Ceará, Londrina, Operário, Athletic, São Bernardo e Fortaleza), um estão na Série C (Paysandu), e dois estão na D (Nova Iguaçu e Portuguesa-SP). Todos os confrontos serão transmitidos entre Sportv, Premiere e Amazon Prime.

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Das equipes que entram em campo, 9 avançaram da segunda fase (Nova Iguaçu-RJ, Fortaleza-CE, São Bernardo-SP, Ceará-CE, Sport-PE, Londrina-PR, Operário-PR, Portuguesa-SP e Athletic-MG) e apenas um entrou diretamente na terceira fase e avançou (Paysandu-PA) .

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A premiação é um dos ingredientes que elevam a importância da classificação. Quem avançar à quinta fase garante cota milionária: R$ 1,68 milhão para clubes da Série B e R$ 1,07 milhão mil para os demais. Trata-se de um valor relevante no planejamento financeiro, especialmente para equipes de menor investimento, que veem na competição uma oportunidade de equilibrar as contas e ganhar visibilidade nacional. Os representantes da Série A, por sua vez, ingressam apenas em etapa posterior do torneio.

Assim como na fase anterior, os confrontos são disputados em jogo único, com mando definido por sorteio. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

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