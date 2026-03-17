Castillo explica poucos gols na carreira e projeta mudança no Fluminense

Apresentado oficialmente pelo Fluminense nesta segunda-feira (16), Rodrigo Castillo falou sobre a expectativa colocada sobre ele pelo valor investido e pela necessidade do time na posição. O argentino foi questionado pela pouca quantidade de gols marcados na carreira e explicou o contexto do futebol no país, além de mencionar que se despontou tarde na carreira.

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— O futebol argentino tem menos jogos e as partidas costumam ser mais truncadas. Por isso, acredito que os atacantes acabam tendo menos gols ao longo da temporada, e isso faz com que, com o passar dos anos, a soma total de gols seja menor. Além disso, eu comecei mais tarde. Estreei profissionalmente aos 23 anos, então muitas coisas na minha carreira vieram um pouco depois do normal. Mas isso não quer dizer que eu não possa render aqui ou fazer gols. Estou tranquilo porque sinto que venho evoluindo com o passar dos anos. Acredito que estou preparado para esse desafio e que posso ir bem. Claro que é uma responsabilidade chegar a um clube como o Fluminense, ainda mais sabendo que o clube fez um investimento em mim. Mas eu tenho muita confiança no meu trabalho. Estou convencido de que vou me adaptar bem, que meus companheiros vão me ajudar e que os gols vão aparecer — disse Castillo, que detalhou sua trajetória até o Tricolor:

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— Não fiz categorias de base em um clube na Argentina. Cheguei com 18 anos ao River Plate. Depois de dois anos, jogando como reserva, fui para o Unión de Santa Fe, foi o ano da pandemia e também não pude jogar. Fui ao Gimnasia de la Plata, onde não consegui jogar. Fui ao Deportivo Madryn por empréstimo. Lá começo minha temporada no futebol profissional. Fiz 12 gols, depois voltei ao Gimnasia e fiz mais 12 gols. Depois de dois anos, o Lanús me comprou, já com 25, 26 anos. Nos últimos quatro, cinco anos, venho crescendo. São coisas que acontecem no futebol. Comigo, aconteceu de eu estrear com mais idade, tem jovens que despontam muito cedo. São experiências, etapas de cada um. Venho crescendo como jogador e cheguei aqui muito convencido que posso fazer coisas boas.

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A fala de Castillo sobre a média de gols da Argentina e do Brasil se comprova nos números. Em parceria com o Sofascore, o Lance! levantou o três maiores artilheiros de cada ano desta década nos dois países. No recorte, somente em 2024 o maior goleador da Argentina entraria no top-3 brasileiro.

Comparação de artilheiros do Brasil e da Argentina (Foto Arte/ IA)

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O que vem por aí para o Fluminense?

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense realiza clássico com o Vasco no Maracanã, já nesta quarta-feira (18), às 21h30 (Brasília). No mesmo dia, porém duas horas antes, o Athletico-PR recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada.

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