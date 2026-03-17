Peças-chave do Botafogo não rendem e atrapalham trabalho

O trabalho de Martín Anselmi no Botafogo tem dificuldade para fluir, e o técnico já se vê pressionado no cargo. Em meio aos resultados ruins com exibições questionáveis, chama atenção a carência no plantel em posições importantes para desenvolvimento do jogo. O individual claramente tem influenciado no sistema.

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Outrora longe de ser preocupação devido ao alto nível apresentado nos últimos anos, a posição de goleiro tem sido a mais criticada. Nos momentos importantes da temporada até então, os arqueiros comprometeram e foram destaques negativos.

Raul, titular em seis jogos, sendo cinco no Estadual, esteve no 11 inicial no clássico com o Flamengo e foi o menor dos culpados da derrota por 3 a 0, apesar de criticado no gol de falta marcado por Léo Pereira. O caso é diferente a respeito de Neto e Léo Linck.

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Contratado no segundo semestre de 2025, o experiente Neto não entregou o esperado. Mal nas derrotas para Grêmio e Fluminense, viu a pá de cal em seu espaço no time ser jogada na derrota para o Flamengo pelas quartas de final do Carioca. Já Léo Linck, que segue prestigiado, perdeu a vaga após falhas na decisão com o Barcelona-EQU valendo vaga na fase de grupos da Libertadores.

Martín Anselmi, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Frente entrega pouco ao Botafogo

Ofensivamente, as peças à disposição de Martín Anselmi entregam pouco. Dos 22 gols marcados pelo Alvinegro no ano, apenas seis foram marcados por homens do terço final. Matheus Martins (2), Artur (2), Arthur Cabral (1) e Joaquín Correa (1) foram os que balançaram a rede.

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Cada peça tem pontos negativos claros em destaque. A Matheus Martins, falta o faro de gol; a Artur, a melhora no papel tático; Arthur Cabral carece de confiança na função de centroavante goleador, enquanto Correa a alta intensidade necessária para a evolução.

O Botafogo tem ótima chance para reverter o cenário justamente em um duelo muito complicado. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (18), fora de casa, contra o Palmeiras, pela sétima rodada do Brasileirão.

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