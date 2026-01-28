Bahia vira sobre o Corinthians e estreia com triunfo no Brasileirão
Tricolor garantiu os primeiros três pontos na competição nacional
O Bahia arrancou uma virada e venceu o Corinthians por 2 a 1 na estreia do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Breno Bidon abriu o placar para o Timão, mas Jean Lucas e Willian José, de pênalti, garantiram o triunfo do Tricolor.
Mandante, o Timão preferiu mandar o jogo em Santos para ter o mesmo tempo de descanso que o Flamengo para a Supercopa Rei, que será no próximo domingo (1). A Fiel lotou a Vila Belmiro, com um público de 13.577 pagantes, mas saiu decepcionada.
O Timão iniciou melhor a partida e ficou perto de definir o resultado na primeira meia hora, entretanto, oscilou e viu o Bahia ser letal no final da primeira etapa.
Como foi o jogo?
As equipes viveram altos e baixos dentro da primeira etapa. Nos 30 minutos iniciais, o Corinthians foi superior e teve as melhores oportunidades. O retorno do trio Gym, formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis, mostrou o velho entrosamento e ofereceu perigo ao Bahia.
Logo aos 11 minutos, Memphis tabelou com Garro, que lançou Breno Bidon na área. O camisa 7 finalizou com categoria na saída de Ronaldo e marcou. O Timão criou outras oportunidades, mas errou no último passe. Em uma delas, o meia argentino deixou Yuri Alberto frente a frente com o goleiro, que marcou, mas o árbitro assinalou impedimento na jogada.
O Bahia dominou o último terço da primeira etapa. Aos 30 minutos, Jean Lucas finalizou de fora da área, a bola desviou e enganou Hugo Souza, que ficou parado na jogada e não pôde evitar o empate. Com mais intensidade, o Tricolor cresceu na partida e teve um pênalti ao seu favor aos 43 minutos quando o goleiro do Timão derrubou Ademir na área. Willian José bateu e virou o placar.
O Corinthians voltou mais ofensivo e flertou com o empate. Aos 15 minutos, após bate e rebate, Memphis finalizou na pequena área para grande defesa de Ronaldo. No rebote, Breno Bidon acertou o travessão.
O ímpeto do clube alvinegro foi diminuindo conforme o tempo ia passando. Dorival Júnior sacou o trio Gym pensando na Supercopa, e o Corinthians sofreu com a falta de entrosamento no ataque. A partida terminou com o triunfo do Bahia.
O que vem por aí?
O Corinthians se prepara para a sua primeira decisão na temporada. No domingo (1), o clube alvinegro encara o Flamengo, às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela decisão da Supercopa Rei. Na mesma data, às 18h30, o Bahia encara o Porto-BA, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Baiano.
Na próxima rodada do Brasileirão, o Bahia recebe o Fluminense, em Salvador, no dia 5 de fevereiro, enquanto o Corinthians entra em campo somente no dia 18, contra o Athletico Paranaense, em Curitiba.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 1 X 2 BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);
🥅 Gols: Breno Bidon (11'/1ºT) (1-0); Jean Lucas (30'/1ºT) (1-1); William José (45'/2ºT) (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Jean Lucas (BAH); Erick Pulga (BAH); Raniele (COR); Breno Bidon (COR); Acevedo (BAH)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
🏁 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon (Gui Negão), Carrillo (André) e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Memphis (Vitinho) e Yuri Alberto (Pedro Raul)
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Michel Araújo), Erick Pulga (Kike Oliveira) e Willian José (Dell)
