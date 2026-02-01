Gol perdido por Memphis em Flamengo x Corinthians chama atenção
Equipes decidem o título da Supercopa do Brasil neste domingo (1)
O Corinthians dominou o Flamengo durante o primeiro tempo da final da Supercopa do Brasil, deste domingo (1), no Mané Garrincha. Após abrir um a zero no placar com Gabriel Paulista, o Timão teve uma chance clara de gol desperdiçada por Memphis Depay, aos 37 minutos.
A jogada começou em meio a um contra-ataque fulminante do Corinthians puxado por Breno Bidon. O camisa 7 arrancou e em velocidade colocou Memphis, livre, de frente para o gol do Flamengo. O holandês tentou uma batida colocada no alto, mas parou em uma defesa de destaque do goleiro Rossi.
Nas redes sociais, torcedores do Corinthians não perdoaram a chance desperdiçada pelo jogador. Alguns realizaram críticas ao atleta, e outros só chamaram atenção para a importância do lance. Veja a repercussão abaixo:
