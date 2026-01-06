Corinthians empata, Vasco perde e Cruzeiro avança; veja os resultados do dia da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 segue a todo vapor e com emoção. Durante esta terça-feira (6), várias equipes entraram em campo para a segunda rodada do principal torneio de base do país e já em busca de uma classificação antecipada. Confira abaixo os resultados da Copinha.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Corinthians empatou sem gols com o Luverdense, em Jaú, pelo Grupo 8. Com o resultado, o time da capital paulista ficou na vice-liderança, com quatro grupos, e precisa de um empate na próxima rodada para avançar na competição. Leia mais.

A equipe sub-20 do Vasco foi superada por 3 a 1 pelo Guanabara City-GO, pelo Grupo 12. A equipe de Goiás saiu na frente com gol de Thiago, o Gigante chegou a emptar com Bruno Lopes, mas, na reta final do segundo tempo sofreu dois gols que deram a vitória ao Guanabara. Leia mais.

continua após a publicidade

Pelo Grupo 9, CSA e Bahia fizeram um clássico nordestino em São José do Rio Preto que terminou em 0 a 0, mas engana-se quem pensa que foi um jogo monótono. Com alternância de protagonismo entre as duas equipes, o confronto reservou grandes oportunidades, bolas na trave, pênalti perdido e brilho goleiro Ariel, que se transformou em um verdadeiro paredão. Leia mais.

Já o Vitória fez valer o favoritismo contra o Rio Branco-ES em Guarulhos e venceu por 2 a 0, pelo Grupo 28 da Copinha. Os gols de Alejandro Almaraz e Kauan Vitor encaminham a classificação do Rubro-Negro para a próxima fase. Leia mais.

continua após a publicidade

Pelo Grupo 13, apesar da ótima partida do goleiro Bruno, o Cruzeiro conquistou sua vaga para a segunda fase da Copinha. Comm um gol de Fernando nos minutos finais, a Raposa garantiu os três pontos com o 1 a 0 e carimbou sua classificação. Leia mais.

O Ceará venceu o Carajás-PA por 3 a 0, no Estádio Prudentão. Gui Silveira, Bruninho e Lucas marcaram os gols do Alvinegro. Leia mais.

Grupo 1

Santa Fé 1 x 1 Volta Redonda

Chapecoense 1 x 1 Atlético de Alagoinhas-BA

Grupo 3

Tanabi-SP 0 x 5 América-RN

Sobradinho-DF 1 x 2 Goiás-GO

Grupo 5

Araçatuba-SP 1 x 2 Osasco Sporting

Maricá-RJ 0 x 1 Athletico-PR

Grupo 6

Grêmio Prudente 4 x 0 Olímpico-SE

Grupo 7

Assisense 0 x 3 Guarani

Naviraiense 0 x 3 Athletic Club

Grupo 8

XV de Jaú-SP 2 x 1 Trindade-GO

Grupo 9

América-SP 0 x 0 Inter de Limeira-SP

Grupo 10

Comercial-SP 2 x 0 Noroeste-SP

Atlético-PI 0 x 2 América-MG

Grupo 11

Bandeirante-SP 1 x 3 Botafogo-SP

Tuna Luso-PA 1 x 1 Santa Cruz-PE

Grupo 12

I9 FC-SP 2 x 2 Velo Clube-SP

Grupo 13

Francana-SP 1 x 0 Barra-SC

Grupo 28

Flamengo-SP 0 x 0 Capivariano-SP

Grupo 31

Juventus-SP 2 x 0 São Bento-SP

FC Cascavel-PR 0 x 2 Retrô-PE



