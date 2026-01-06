Corinthians empata, Vasco perde e Cruzeiro avança; veja os resultados do dia da Copinha
Confrontos marcaram o principal torneio de base do país nesta terça-feira (6); confira
A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 segue a todo vapor e com emoção. Durante esta terça-feira (6), várias equipes entraram em campo para a segunda rodada do principal torneio de base do país e já em busca de uma classificação antecipada. Confira abaixo os resultados da Copinha.
O Corinthians empatou sem gols com o Luverdense, em Jaú, pelo Grupo 8. Com o resultado, o time da capital paulista ficou na vice-liderança, com quatro grupos, e precisa de um empate na próxima rodada para avançar na competição. Leia mais.
A equipe sub-20 do Vasco foi superada por 3 a 1 pelo Guanabara City-GO, pelo Grupo 12. A equipe de Goiás saiu na frente com gol de Thiago, o Gigante chegou a emptar com Bruno Lopes, mas, na reta final do segundo tempo sofreu dois gols que deram a vitória ao Guanabara. Leia mais.
Pelo Grupo 9, CSA e Bahia fizeram um clássico nordestino em São José do Rio Preto que terminou em 0 a 0, mas engana-se quem pensa que foi um jogo monótono. Com alternância de protagonismo entre as duas equipes, o confronto reservou grandes oportunidades, bolas na trave, pênalti perdido e brilho goleiro Ariel, que se transformou em um verdadeiro paredão. Leia mais.
Já o Vitória fez valer o favoritismo contra o Rio Branco-ES em Guarulhos e venceu por 2 a 0, pelo Grupo 28 da Copinha. Os gols de Alejandro Almaraz e Kauan Vitor encaminham a classificação do Rubro-Negro para a próxima fase. Leia mais.
Pelo Grupo 13, apesar da ótima partida do goleiro Bruno, o Cruzeiro conquistou sua vaga para a segunda fase da Copinha. Comm um gol de Fernando nos minutos finais, a Raposa garantiu os três pontos com o 1 a 0 e carimbou sua classificação. Leia mais.
O Ceará venceu o Carajás-PA por 3 a 0, no Estádio Prudentão. Gui Silveira, Bruninho e Lucas marcaram os gols do Alvinegro. Leia mais.
Grupo 1
Santa Fé 1 x 1 Volta Redonda
Chapecoense 1 x 1 Atlético de Alagoinhas-BA
Grupo 3
Tanabi-SP 0 x 5 América-RN
Sobradinho-DF 1 x 2 Goiás-GO
Grupo 5
Araçatuba-SP 1 x 2 Osasco Sporting
Maricá-RJ 0 x 1 Athletico-PR
Grupo 6
Grêmio Prudente 4 x 0 Olímpico-SE
Grupo 7
Assisense 0 x 3 Guarani
Naviraiense 0 x 3 Athletic Club
Grupo 8
XV de Jaú-SP 2 x 1 Trindade-GO
Grupo 9
América-SP 0 x 0 Inter de Limeira-SP
Grupo 10
Comercial-SP 2 x 0 Noroeste-SP
Atlético-PI 0 x 2 América-MG
Grupo 11
Bandeirante-SP 1 x 3 Botafogo-SP
Tuna Luso-PA 1 x 1 Santa Cruz-PE
Grupo 12
I9 FC-SP 2 x 2 Velo Clube-SP
Grupo 13
Francana-SP 1 x 0 Barra-SC
Grupo 28
Flamengo-SP 0 x 0 Capivariano-SP
Grupo 31
Juventus-SP 2 x 0 São Bento-SP
FC Cascavel-PR 0 x 2 Retrô-PE
