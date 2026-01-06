Copinha: Vasco perde para o Guanabara City mesmo com um jogador a mais
Gigante da Colina foi superado por 3 a 1 pelo time de Goiás
A equipe sub-20 do Vasco foi superada por 3 a 1 pelo Guanabara City-GO na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe de Goiás saiu na frente com gol de Thiago, o Gigante chegou a emptar com Bruno Lopes, mas, na reta final do segundo tempo sofreu dois gols que deram a vitória ao Guanabara.
Primeiro tempo movimentado e polêmico
O jogo começou com o Vasco controlando a posse de bola e as ações ofensivas, mas quem saiu na frente foi o Guanabara City logo aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio e bate-rebate na área, Thiago cabeceou para o gol em um lance bastante contestado, com dúvidas se a bola ultrapassou totalmente a linha. O árbitro Matheus Alves Pereira validou o gol e abriu o placar para a equipe goiana.
Mesmo atrás no marcador, o Vasco manteve o domínio da partida e chegou ao empate apenas oito minutos depois. Zuccarello recebeu pela esquerda e encontrou Bruno Lopes, que finalizou com precisão para deixar tudo igual: 1 a 1.
O panorama do jogo parecia ainda mais favorável ao Gigante da Colina aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o capitão do Guanabara City, Thiago, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando sua equipe com um jogador a menos ainda antes do intervalo.
Pressão vascaína, eficiência goiana
Com a vantagem numérica, o Vasco aumentou a pressão no segundo tempo, rondando a área adversária e mantendo ampla posse de bola. No entanto, o time encontrou dificuldades para furar o sistema defensivo do Guanabara City, que se fechou e apostou nos contra-ataques.
A melhor chance vascaína veio com Andrey Fernandes, que recebeu passe em profundidade de Pedro Augusto, invadiu a área pela direita e finalizou com perigo, mas sem sucesso.
E quem voltou a marcar foi o Guanabara City. Em uma falta próxima à área, Gabriel cobrou forte, a bola desviou em Matheus Bahia e enganou o goleiro Phillipe Gabriel, colocando novamente o time goiano à frente, mesmo com um jogador a menos.
Nos minutos finais, o golpe derradeiro. Ronaldir ganhou disputa com o zagueiro e tocou para Álvaro, que finalizou com categoria para fechar o placar em 3 a 1 e decretar a surpreendente vitória do Guanabara City.
Próximos compromissos das equipes
O Vasco volta a campo na próxima sexta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), quando enfrenta o I9 FC, estreante na Copinha, precisando vencer para seguir com chances de classificação à próxima fase.
Já o Guanabara City encara o Velo Clube no mesmo dia, às 17h15 (de Brasília), buscando confirmar a boa campanha e a liderança do grupo.
✅ FICHA TÉCNICA
Guanabara City x Vasco
2ª rodada — Grupo 12 - Copa São Paulo de Futebol Júnior
📆 Data e horário: terça-feira, 6 de janeiro de 2026, às 15h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos (SP);
🟨Árbitro: Matheus Alves Pereira;
🟨Assistentes: Guilherme Victor Pereira Francisco e Liliane Suely de Moraes Mello;
⚽ Gols: Thiago (GCFC), Bruno Lopes (VAS), Gabriel (GCFC), Álvaro (GCFC);
🟨Cartões amarelos: Thiago (GCFC), Chrystopher (GCFC), Wanyson (VAS), Matheus Bahia (GCFC), Lucas Ovídio (VAS).
🟥 Cartões vermelhos: Thiago (GCFC)
Escalação do Guanabara City-GO
Samuel, Caleb, Charles, Morais, Thiago C., Gabriel F. (Álvaro), Jeferson, Chystopher (Mateus Bahia e Igor), Lucas F. (Ronaldir), João Paulo (Riquelme) e Luciano A. (Gabriel) (Técnico: Leonardo Diniz)
Escalação do Vasco
Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Bruno André (Diego Minete) e Alison (Avellar); Gustavo Guimarães (Léo Félix), Ramon Rique (Pedro Augusto) e Zuccarello; Lócio (Lucas Ovídio), Juninho e Bruno Lopes
