Vitória bate Rio Branco-ES e encaminha classificação na Copinha
Rubro-Negro depende apenas de um empate na última rodada
Depois de um empate heroico na primeira rodada, o Vitória fez valer o favoritismo contra o Rio Branco-ES na tarde desta terça-feira, em Guarulhos, e venceu por 2 a 0 na segunda rodada do Grupo 28 da Copinha. Os gols de Alejandro Almaraz e Kauan Vitor encaminham a classificação do Rubro-Negro para a próxima fase.
O resultado leva o Vitória à liderança da chave, com quatro pontos, mesma quantidade do Flamengo-SP. A diferença é que o time baiano tem um gol a mais de saldo e joga pelo empate contra a equipe paulista na terceira rodada para garantir vaga na próxima fase.
Vitória se mostra aplicado e supera o Rio Branco-ES
O Vitória dominou as ações ofensivas no primeiro tempo e foi recompensado aos 32 minutos, quando o argentino Alejandro Almaraz aproveitou cobrança de escanteio e apareceu na segunda trave para cabecear com o gol aberto à sua frente e abrir o placar.
O Rio Branco, no entanto, cresceu e passou a povoar mais o campo de ataque. A melhor chance veio aos 44 minutos, quando Inácio cruzou na medida e encontrou Rafael na área para cabecear e exigir grande defesa do goleiro Ezequiel.
O Rio Branco-ES seguiu em busca do empate no segundo tempo e quase balança as redes com Inácio, que deu trabalho pelo lado direito e tirou tinta da trave do goleiro Ezequiel. Mas, apesar da pressão, o Vitória nã deixou de atacar e quase chegou ao segundo gol com Emerson Buiu, que aproveitou falha da defesa na entrada da área e mandou por cima da meta.
O time capixaba foi para o abafa final mas teve dificuldades para furar o bloqueio do Vitória. A chance mais perigosa foi com o atacante Rafael, que exigiu mais uma defesa bonita de Ezequiel já na reta final. Disciplinado taticamente, o Rubro-Negro ainda explorou os espaços e ampliou o placar aos 48 minutos com Kauan Vitor, depois de uma linda tabela com Hiago dos Santos que o deixou de frente para o gol. Com o placar selado, o Vitória encaminha sua classificação para a próxima fase da Copinha.
✅Ficha técnica
RIO BRANCO-ES 0 x 2 VITÓRIA
2ª RODADA DA COPINHA
📆 Data e horário: terça-feira, 06 de janeiro, às 15h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, Guarulhos;
🥅 Gols: Alejandro Almaraz, 32'/1ºT; Kauan Vitor, 48'/2ºT (Vitória);
🟨 Cartões amarelos: Juninho, Ruan Gabriel, Ezequiel, Nico Celis e Aucélio (Vitória); Kauã Gabriel (Rio Branco-ES)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
RIO BRANCO-ES (Técnico: Anthoni Santoro)
Alisson; Brunno Langa (Gustavo Rato), Pedro Marba (Matheus Muniz), PH e Maurício (Gui Ruan); Anderson (Luiz Felipe), Edmílson e Inácio; Kauã Gabriel, Wendel (Luis Miguel) e Rafa.
VITÓRIA (Técnico: Mário Henrique)
Ezequiel; Gean, Kauan Vitor, Ivan Henrique e Cauan Farias; Aucélio (Cleiton Macedo), Juninho e Alejandro (Hiago dos Santos); Eliandro (Emerson Buiu), Emanoel (Nico Celis) e Ruan Gabriel (Wanderson).
