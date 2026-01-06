Fernando marca no fim e garante vitória do Cruzeiro contra o Esporte de Patos

Apesar da ótima partida do goleiro Bruno, o Cruzeiro conquistou sua vaga para a segunda fase da Copinha nesta terça-feira (6). Com um gol de Fernando nos minutos finais, a Raposa garantiu os três pontos com o 1 a 0 e carimbou sua classificação.

Como foi o jogo?

Diferente da estreia, o Cruzeiro começou a partida em Franca melhor que seu adversário. Grande destaque da equipe, Fernando levou perigo em finalização pela direita defendida pelo goleiro. Entretanto, a defesa do Esporte de Patos formou uma forte linha defensiva que permitia a Raposa ter a posse de bola, mas não entrar na área.

Aos 31 minutos, após boa tabela na entrada da área, Pape teve a chance de abrir o placar, mas Dudu chegou na hora para impedir a finalização. Na reta final, André subiu mais que todos na área, mas cabeceou mal.

Na segunda etapa, a Raposa seguiu na pressão, porém, o goleiro Bruno passou a se solidificar como um dos grandes personagens da partida. Aos 13 minutos da segunda etapa, o goleiro fez duas defesaças, uma a queima roupa em chute de Gustavinho. O atacante tentou mais uma vez, de fora da área, mas acertou o travessão.

Aos 23, Pape tentou mais uma de fora da área, em sobra de bola, mas Bruno fez mais uma grande defesa. Felipe Morais teve oportunidade da entrada da área, chutou forte por cima do gol. Seguindo o bombardeio, Fernando fez fila na defesa, chutou forte com o pé direito, mas o goleiro paraibano fez mais um milagre.

A poucos minutos do fim, Kelvin teve oportunidade clara na entrada da pequena área, mas isolou. No minuto final do tempo regulamentar, após cruzamento pela esquerda, Fernando abriu o placar. O capitão esticou a perna esquerda e finalizou dentro da pequena área, sem chances para o goleiro.

Fernando (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Próximo jogo do Cruzeiro na Copinha

Líder do Grupo 13 e já classificado para a próxima fase, o Cruzeiro volta a jogar na próxima quinta-feira (9). A Raposa enfrentará a Francana, às 21h30 (de Brasília).

✅Ficha técnica

CRUZEIRO X ESPORTE DE PATOS

2ª RODADA DA COPINHA

📆 Data e horário: terça-feira, 06 de janeiro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Franca-SP)

🥅 Gols: Fernando (CRU)

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Mairon César)

Vitor Lamounier; Ivanilson, João Cervi, Kelvin, Gustavinho; Alesandro, Eduardo Pape, André, Gustavo Zago, Pablo, Fernando

ESPORTE DE PATOS (Técnico: Fábio Ferreira)

Bruno; Carlinhos, Marcelo, Almeão, Rafael; Dudu, Gabriel, Picolé; Iran, Boé, Mikael

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Bovi Baptistella

🚩 Assistentes: João Pedro de Morais e Raffael Arderi