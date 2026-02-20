Vina tem início artilheiro e lidera ataque do Ceará no ano

O meio-campista Vina, do Ceará, vem liderando o setor ofensivo da equipe neste início de temporada. Já são nove participações em gols em sete jogos de Campeonato Cearense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Vina soma seis gols e três assistências até o momento - só não participou de tentos nas partidas contra Iguatu e Fortaleza. A trajetória inclui seis titularidades nos sete duelos, mostrando que o atleta adquiriu um maior ritmo de jogo.

Atuando como meia, Vina enfrenta a concorrência de Alano e Matheus Araújo. Além da função de armador, o técnico Mozart já chegou a escalar o jogador como um falso 9.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Ceará no Campeonato Cearense!*

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Vina em partida do Ceará contra o Horizonte, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Apesar da expectativa pelo retorno no ano passado, a temporada alvinegra não teve o desfecho que os dois lados desejavam. Vina não conseguiu firmar uma grande sequência e, no fim do ano, o Ceará foi rebaixado.

continua após a publicidade

Em meio à saída de diversos jogadores do elenco, Vina permaneceu e frisou o objetivo de conquistar o retorno à elite. Seu contrato vai até o fim de 2026.

➡️ Ceará oficializa a contratação de atacante revelado pelo Flamengo

Ceará foca no jogo de volta da semifinal do Cearense

Após a vitória por 3 a 0 na ida, o Ceará está de olho no jogo de volta contra o Floresta. Rafael Ramos e Vina (duas vezes) marcaram para o Vovô, que fica com a vaga na decisão mesmo se perder por dois gols de diferença. O duelo de volta será no domingo (22), às 16h (de Brasília).

➡️ Ceará anuncia a contratação de zagueiro que estava no Mirassol