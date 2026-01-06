Corinthians empata com o Luverdense e adia classificação na Copinha

O Corinthians empatou sem gols com o Luverdense na noite desta terça-feira (6), em Jaú, no interior paulista, pela segunda rodada do Grupo 8 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Com o resultado, o time da capital paulista ficou na vice-liderança, com quatro grupos, e precisa de um empate na próxima rodada para avançar na competição.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians antecipa parcela e espera fim do transfer ban da CBF

Caso o outro confronto da rodada empate ou o Trindade vença o Luverdense, o Timão pode até perder que se classifica. O Luverdense, aliás, se complicou com o empate. Com apenas um ponto, fica com baixas possibilidades de avançar, já que não depende apenas de suas forças, enquanto o Trindade, que ainda não pontuou, se despede na primeira fase.

Como foi o jogo?

A partida começou movimentada em Jaú, com tentativas iniciais de ambos os lados, principalmente no meio-campo, mas no decorrer dos 45 minutos iniciais o rendimento foi caindo e desagradando os dois treinadores. O Corinthians teve mais a bola, e tentou a primeira chance aos 4 minutos, com Tupã, de fora da área, mas o goleiro se saiu bem. O Timão, apesar de não acertar muito a meta adversária, também não correu riscos.

continua após a publicidade

O lance de maior perigo foi no último minuto da primeira etapa, aos 47, quando Favela recebeu a bola de Pellegrin pelo alto na pequena área e subiu para cabecear, mas mandou fraco e facilitou a vida do goleiro Kaique Feijó.

Na etapa final, o Timão voltou melhor e, novamente aos 4 minutos, Rodrigo finalizou com força e viu o goleiro mandar para escanteio. Minutos depois, Favela recebeu lançamento, invadiu a área, mas parou nas mãos de Feijó. Enquanto o Luverdense era mais tímido, o Alvinegro tentava garantir sua segunda vitória na competição.

continua após a publicidade

Assim como no primeiro tempo, o duelo foi caindo de rendimento. O Corinthians não conseguia se dar bem em nenhum quesito, nem nas bolas paradas e tampouco na criação de jogadas. Aos 41, no entanto, o Luverdense assustou quando Guilherme Souza cabeceou e tirou tinta do travessão de Matheus. No minuto seguinte, César também mandou a bola perto da trave.

Nos acréscimos, Feijó salvou o Luverdense. Em cobrança do escanteio, Araújo cabeceou para a primeira grande defesa do goleiro que, na sequência, fez mais uma bela defesa na finalização de Iago.

O que vem por aí?

O Timão volta a campo na próxima sexta-feira (9), às 18h15 (de Brasília), para a terceira rodada da Copinha. Os comandados de Willian Batista encaram o XV de Jaú, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O Luverdense encara o Trindade, no mesmo local, às 16h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

✅Ficha técnica

CORINTHIANS 0 X 0 LUVERDENSE

2ª RODADA DA COPINHA

📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú (SP)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Tupã, Vera e Caraguá (COR); João Murilo, Yuri Silva e Guilherme Ilha (LUV)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Matheus Corrêa; Pellegrini, Vera, Iago e Pires; Thomas, Caraguá e Luiz Eduardo; Luizinho, Favela e Tupã . (Técnico: Willian Batista);

LUVERDENSE: Kaique; Eduardo, João Murilo, Cesar, João Barros, Ikaro; Vinicius Strack, Pablo, Guilherme, Ryan, Daniel. (Técnico: Raphael Ferreira Nascimento);

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Leonardo Ariel de Moura Ambiel

🚩 Assistentes: Bruno Nunes de Moraes e Henrique Calderan Gomes de Oliveira