Ceará vence o Carajás e garante vaga no mata-mata da Copinha

O Ceará venceu o Carajás-PA por 3 a 0 na noite desta terça-feira (6), no Estádio Prudentão, valendo pela 2ª rodada da fase de grupos da Copinha. Gui Silveira, Bruninho e Lucas marcaram os gols do Alvinegro.

Assim, o Vovô garantiu vaga no mata-mata. O time está em segundo lugar no Grupo 6, com seis pontos - o Grêmio Prudente-SP tem a mesma pontuação e fica à frente nos gols marcados. Carajás e Olímpico estão eliminados.

Alvinegro avança de fase na Copinha

Depois de vencer o Olímpico-SE por 2 a 0, o Ceará entrou em campo sabendo que já poderia garantir sua vaga no mata-mata. A equipe abriu o placar com Gui Silveira, que acertou um chute colocado após jogada pela direita.

O segundo gol do Vovô começou em um contra-ataque. A zaga do Carajás não cortou, Bruninho saiu na cara do gol e concluiu. A bola chegou a desviar no goleiro Mateus, mas foi parar no fundo das redes. Em vantagem, o Ceará passou a administrar a partida.

Partida entre Ceará e Olímpico-SE, pela Copinha 2026 (Foto: Alessandro Brito)

O Carajás quase diminuiu o placar no início do 2º tempo, mas a zaga alvinegra cortou na hora certa. O Ceará continuou tentando ampliar, mas não conseguiu achar o caminho do gol.

Nos últimos minutos, João Vitor foi expulso pelo segundo amarelo e deixou o Carajás com um a menos. Pouco depois, Lucas acertou belo chute colocado e fechou a conta: 3 a 0.

Próximos jogos de Carajás e Ceará

Na terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Carajás terá pela frente o Olímpico-SE. O jogo entre os eliminados acontecerá na sexta-feira (9), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Prudentão.

Mais tarde, às 19h (de Brasília) do mesmo dia, o Ceará enfrentará o Grêmio Prudente valendo a liderança do grupo. O palco do duelo será o mesmo.

✅ FICHA TÉCNICA

CARAJÁS 0 X 3 CEARÁ

COPINHA - 2ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 06/01/2026 - 21h30

📍 Local: Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP)

🥅 Gols: Gui Silveira aos 18 min do 1º T, Bruninho aos 23 min do 1º T e Lucas aos 45 min do 2º T (CEA)

🟨 Cartões amarelos: João Vitor, Vitor (CAR); Riquelme, Chicorel (CEA)

🔴 Cartão vermelho: João Vitor (CAR)

🟨 Árbitro: Jean Maicon Colombo (SP)

🚩 Assistentes: William Barbosa Nascimento (SP) e Fabrício dos Santos Barbosa (SP)

CARAJÁS-PA (Técnico: Alan Bahia)

Mateus; Tiago, Davi, João Vitor e Kayan Sales (Vitor); Igor (João Henrique), Victor e João; Kauan Victor (Italo), Klayver e Barreta.

CEARÁ (Técnico: Mateus Oliveira)

Deivid; Chicorel (Pegoraro), Kaiky, Kerlon e Riquelme; Caio, Gui Silveira (Felipe) e Alvaro; Adriano (Vinicius), José Antônio e Bruninho.