Fluminense x Vasco pelo Carioca no Maracanã: informações de venda de ingressos

Partida será a volta da semifinal da competição

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/02/2026
19:22
O Fluminense inicia neste sábado (21/02), a partir das 10h, o check-in para sócios para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. A partida será disputada no dia 1º de março (domingo), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

➡️ Fluminense encara cenário inédito em 2026 antes de enfrentar o Vasco

A venda para o público geral e o resgate de gratuidades começam na quarta-feira (25/02), às 10h. Já a comercialização presencial nos pontos de venda terá início no sábado (28/02).

💰 Valores de ingressos

🟢 SETOR SUL (Torcida do Fluminense)

  • Inteira: R$ 100
  • Meia: R$ 50
  • Sócios: valores variam conforme plano (de R$ 0 a R$ 80)

🟡 LESTE INFERIOR (Mista)

  • Inteira: R$ 140
  • Meia: R$ 70
  • Sócio visitante: R$ 70

🟡 LESTE SUPERIOR (Mista)

  • Inteira: R$ 120
  • Meia: R$ 60
  • Sócio visitante: R$ 60

🔵 OESTE (Mista)

  • Inteira: R$ 180
  • Meia: R$ 90
  • Sócio visitante: R$ 90

⭐ MARACANÃ MAIS (com buffet e bebidas não alcoólicas)

  • Inteira: R$ 750
  • Meia: R$ 412,50
  • Sócios Maraca+: R$ 0

⚫ NORTE (Torcida Visitante)

  • Inteira: R$ 100
  • Meia: R$ 50
  • Sócio visitante: R$ 50

Datas de abertura

A abertura dos check-ins e vendas online seguirá a seguinte ordem:

21/02 (sábado), 10h

  1. Arquiba 100%
  2. Arquiba Família
  3. Maraca+
  4. Maraca+ Família
  5. Pacote Futebol

22/02 (domingo), 10h

  • Arquiba 75%
  • Pacote Jogos

23/02 (segunda), 10h

  • Arquiba Raiz

24/02 (terça), 10h

  • Guerreiro

Venda online para sócios:
👉 fluminense.futebolcard.com

Público geral e gratuidades:
👉  futebolcard.com
👉  gratuidade-fluminense.futebolcard.com

Encerramento das vendas online: 01/03, ao fim do primeiro tempo.

Pontos de venda física

1- Apresentar CPF, documento com foto e e-mail;
2- O ingresso será o reconhecimento facial do torcedor;
3- O comprovante do ingresso será enviado via e-mail.

Maracanã – Bilheteria 1
- Sábado (28/02), das 10h às 14h
- Domingo (01/03), das 10h até o fim do primeiro tempo

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)
- Sábado (28/02), das 10h às 18h
- Domingo (01/03), das 10h às 14h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)
- Sábado (28/02), das 10h às 18h
- Domingo (01/03), das 10h às 14h

Ipanema – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Visconde de Pirajá 187, Loja C)
- Sábado (28/02), das 10h às 14h
- Domingo (01/03), das 10h às 14h

Fluminense x Vasco no Maracanã pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Fluminense x Vasco na semifinal do Carioca

O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

  1. Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos
  2. Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo

  1. Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã
  2. Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã

