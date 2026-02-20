Fluminense x Vasco pelo Carioca no Maracanã: informações de venda de ingressos
Partida será a volta da semifinal da competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense inicia neste sábado (21/02), a partir das 10h, o check-in para sócios para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. A partida será disputada no dia 1º de março (domingo), às 18h (de Brasília), no Maracanã.
➡️ Fluminense encara cenário inédito em 2026 antes de enfrentar o Vasco
A venda para o público geral e o resgate de gratuidades começam na quarta-feira (25/02), às 10h. Já a comercialização presencial nos pontos de venda terá início no sábado (28/02).
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
💰 Valores de ingressos
🟢 SETOR SUL (Torcida do Fluminense)
- Inteira: R$ 100
- Meia: R$ 50
- Sócios: valores variam conforme plano (de R$ 0 a R$ 80)
🟡 LESTE INFERIOR (Mista)
- Inteira: R$ 140
- Meia: R$ 70
- Sócio visitante: R$ 70
🟡 LESTE SUPERIOR (Mista)
- Inteira: R$ 120
- Meia: R$ 60
- Sócio visitante: R$ 60
🔵 OESTE (Mista)
- Inteira: R$ 180
- Meia: R$ 90
- Sócio visitante: R$ 90
⭐ MARACANÃ MAIS (com buffet e bebidas não alcoólicas)
- Inteira: R$ 750
- Meia: R$ 412,50
- Sócios Maraca+: R$ 0
⚫ NORTE (Torcida Visitante)
- Inteira: R$ 100
- Meia: R$ 50
- Sócio visitante: R$ 50
Datas de abertura
A abertura dos check-ins e vendas online seguirá a seguinte ordem:
21/02 (sábado), 10h
- Arquiba 100%
- Arquiba Família
- Maraca+
- Maraca+ Família
- Pacote Futebol
22/02 (domingo), 10h
- Arquiba 75%
- Pacote Jogos
23/02 (segunda), 10h
- Arquiba Raiz
24/02 (terça), 10h
- Guerreiro
Venda online para sócios:
👉 fluminense.futebolcard.com
Público geral e gratuidades:
👉 futebolcard.com
👉 gratuidade-fluminense.futebolcard.com
Encerramento das vendas online: 01/03, ao fim do primeiro tempo.
Pontos de venda física
1- Apresentar CPF, documento com foto e e-mail;
2- O ingresso será o reconhecimento facial do torcedor;
3- O comprovante do ingresso será enviado via e-mail.
Maracanã – Bilheteria 1
- Sábado (28/02), das 10h às 14h
- Domingo (01/03), das 10h até o fim do primeiro tempo
Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)
- Sábado (28/02), das 10h às 18h
- Domingo (01/03), das 10h às 14h
Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)
- Sábado (28/02), das 10h às 18h
- Domingo (01/03), das 10h às 14h
Ipanema – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Visconde de Pirajá 187, Loja C)
- Sábado (28/02), das 10h às 14h
- Domingo (01/03), das 10h às 14h
➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Fluminense x Vasco na semifinal do Carioca
O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.
📅 Datas e horários das semifinais
Fluminense x Vasco
- Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos
- Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã
Madureira x Flamengo
- Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã
- Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias