Botafogo anuncia contratação do volante Cristian Medina

O Botafogo acertou a contratação do volante Cristian Medina, de 23 anos, do Estudiantes-ARG. O jogador argentino, alvo antigo da diretoria alvinegra, é tratado como aquisição de peso para a temporada de 2026. Ele e seu estafe aguardavam apenas o fim do transfer ban, o que foi resolvido no início do mês.

Minutos após a publicação da matéria, o clube alvinegro oficializou a chegada do novo reforço, que assinou contrato até o fim de 2029. Veja abaixo:

Houve ainda certa resistência por parte do atleta mesmo com a questão solucionada devido à identificação com o clube de La Plata. Isso foi contornado, e Medina é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias.

Conforme antecipou o Lance! no início de dezembro, agentes do meio-campista o ofereceram ao Botafogo por entenderem que o clube seria melhor para projeção. Na negociação, o Estudiantes não recebe nenhuma compensação financeira — o grupo de empresários comprou os direitos de Medina quando ele ainda defendia o Boca Juniors e o colocou Estudiantes.

Cristian Medina esteve na mira do Botafogo no fim de 2023, quando ainda defendia as cores do Boca Juniors. O meio-campista, revelado pelos Xeneizes, foi negociado com o Estudiantes em janeiro de 2025 como a principal transação da temporada do clube de La Plata, pago por um investidor.

Cristian Medina deixará o Estudiantes rumo ao Botafogo (Foto: Reprodução/Instagram)

Na época, o Botafogo suspendeu as conversas após John Textor, dono da SAF, discordar da postura do presidente Juan Román Riquelme na negociação. A proposta do Glorioso havia sido de 9 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação de dezembro de 2023).

