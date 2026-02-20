menu hamburguer
Corinthians

Após vencer o Athletico-PR, Corinthians se reapresenta de olho nas quartas do Paulistão

Elenco realizou primeira atividade antes do confronto diante da Portuguesa

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 20/02/2026
18:12
Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
O Corinthians iniciou a preparação para o confronto diante da Portuguesa, neste domingo (22), às 20h30, no Canindé, pelo Campeonato Paulista. A equipe vem de vitória fora de casa contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante da equipe paranaense permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais iniciaram o dia com uma ativação física na academia e, na sequência, realizaram aquecimento no gramado.

De olho na partida do fim de semana, o técnico Dorival Júnior comandou o primeiro trabalho tático com o grupo. Depois, os jogadores participaram de um treino de enfrentamento em campo reduzido.

O Corinthians fará a última atividade preparatória para encarar a Lusa na tarde deste sábado (21), novamente no CT.

Dorival Júnior, técnico, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Dorival Júnior, técnico, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Possível retornos

O meio-campista Breno Bidon iniciou, no dia 17 de fevereiro, a fase de transição física, que é a última etapa da recuperação do estiramento no músculo posterior da coxa direita, e pode ser uma das novidades para o duelo contra a Portuguesa.

Breno Bidon ficou de fora das partidas recentes contra o Red Bull Bragantino e o São Bernardo, pelo Brasileirão e Campeonato Paulista, respectivamente.

Desfalques recentes do Corinthians

  • Breno Bidon - transição física
  • Hugo - lesão no menisco lateral do joelho direito
  • Kaio César - lesão no músculo posterior da coxa direita
  • Angileri - Recuperação física
  • Zakaria - Recuperação física

