O Corinthians iniciou a preparação para o confronto diante da Portuguesa, neste domingo (22), às 20h30, no Canindé, pelo Campeonato Paulista. A equipe vem de vitória fora de casa contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante da equipe paranaense permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais iniciaram o dia com uma ativação física na academia e, na sequência, realizaram aquecimento no gramado.

De olho na partida do fim de semana, o técnico Dorival Júnior comandou o primeiro trabalho tático com o grupo. Depois, os jogadores participaram de um treino de enfrentamento em campo reduzido.

O Corinthians fará a última atividade preparatória para encarar a Lusa na tarde deste sábado (21), novamente no CT.

Dorival Júnior, técnico, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Possível retornos

O meio-campista Breno Bidon iniciou, no dia 17 de fevereiro, a fase de transição física, que é a última etapa da recuperação do estiramento no músculo posterior da coxa direita, e pode ser uma das novidades para o duelo contra a Portuguesa.

Breno Bidon ficou de fora das partidas recentes contra o Red Bull Bragantino e o São Bernardo, pelo Brasileirão e Campeonato Paulista, respectivamente.

Desfalques recentes do Corinthians

Breno Bidon - transição física

Hugo - lesão no menisco lateral do joelho direito

Kaio César - lesão no músculo posterior da coxa direita

Angileri - Recuperação física

Zakaria - Recuperação física

