Vasco oficializa saída de Coutinho em nota: 'Respeitoso e transparente'
Jogador solicitou a rescisão contratual e surpreendeu a diretoria
O Vasco oficializou nesta sexta-feira (20) a rescisão contratual de Philippe Coutinho, capitão e camisa 10 da equipe. O pedido partiu do próprio jogador e pegou a diretoria do Gigante da Colina de surpresa, já que a saída não estava nos planos do clube para a sequência da temporada.
Nota do Vasco
"O Vasco da Gama informa que o atleta Philippe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano.
Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual, assinada no fim da tarde de hoje.
Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo.
O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período."
Com a rescisão oficializada, o Vasco agora tem até o dia 3 de março para buscar uma reposição no mercado, prazo considerado curto pela diretoria para encontrar um substituto à altura — especialmente em uma posição tão estratégica como a de camisa 10.
Coutinho já se despediu da torcida vascaína
Em meio ao processo de desligamento, Coutinho utilizou as redes sociais para se pronunciar publicamente. Em uma mensagem direcionada à torcida cruz-maltina, o jogador adotou um tom emocional, agradecendo o apoio recebido e mencionando reflexões relacionadas à sua saúde mental.
O camisa 10 destacou o peso das expectativas, o orgulho de ter defendido novamente o clube que o revelou e a necessidade de priorizar questões pessoais neste momento da carreira.
Impacto financeiro
Se, por um lado, a saída representa uma perda técnica relevante, por outro o clube passa a contar com um alívio considerável na folha salarial. A diretoria já havia promovido uma redução nos custos em relação à última temporada, e a rescisão de Coutinho amplia essa margem para possíveis ajustes no elenco.
