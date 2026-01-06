CSA e Bahia fizeram um clássico nordestino na manhã desta terça-feira no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, pela segunda rodada do Grupo 9 da Copinha. A partida terminou em 0 a 0, mas engana-se quem pensa que foi um jogo monótono. Com alternância de protagonismo entre as duas equipes, o confronto reservou grandes oportunidades, bolas na trave, pênalti perdido e brilho goleiro Ariel, que se transformou em um verdadeiro paredão e salvou o time alagoano ao longo dos 90 minutos.

Mesmo sem vencer, o Bahia segue isolado na liderança do grupo com quatro pontos, enquanto CSA e América-SP estão com dois pontos e dividem a vice-liderança. Vale lembrar que, no outro jogo da chave, Inter de Limeira e América também ficaram no 0 a 0.

Jogo agitado e sem gols entre CSA e Bahia

O Bahia começou a partida mais ativo no ataque e criou ótima oportunidade já aos quatro minutos, quando Juninho recebeu bom passe de Anthoni entre os zagueiros e saiu de cara com o goleiro Ariel. O camisa 9 chutou rasteiro no canto, mas o arqueiro alagoano fez a primeira grande defesa.

Mas o Azulão respondeu em grande estilo logo aos 11 minutos. O lateral Gustavo passou entre dois marcadores e chutou com efeito para carimbar a trave esquerda do goleiro Iuri. O CSA melhorou depois dessa chance e equilibrou as ações na partida. Na reta final do primeiro o Bahia esboçou uma pressão, mas parou na grande atuação de Ariel, que fechou o gol do time alagoano.

Bahia e CSA se enfrentaram pela segunda rodada da Copinha (Foto: @RaphaMarquesFoto)

O Bahia voltou aceso para o segundo tempo e teve o controle do jogo do meio-campo para frente. A grande chance surgiu a partir de uma jogada ensaiada de escanteio aos 11 minutos. Carioca cruzou na segunda trave, Roger e Juninho dividiram o cabeceio e acertaram o travessão de Ariel.

O Tricolor seguiu melhor e quase chegou ao gol em finalização de Roger, aos 29 minutos, que exigiu grande defesa do goleiro do CSA. Na cobrança de escanteio rasteiro logo em seguida, o próprio Roger foi derrubado na área, e a arbitragem assinalou pênalti. Juninho, que marcou um hat-trick na vitória por 5 a 0 contra a Inter de Limeira na primeira rodada, carimbou a trave e, no rebote, parou em mais um milagre do goleiro Ariel, que defendeu com os pés e salvou o Azulão na partida. O camisa 1 segue sem ser vazado na Copinha.

Mas o Bahia estava determinado a assumir a liderança do Grupo 9 e ainda teve nova chance aos 41 minutos, quando Saymon lançou em profundidade para Guilherme, que apareceu livre na área e acertou a trave. No rebote, Juninho soltou o pé e viu a defesa do CSA tirar em cima da linha. Ariel ainda foi exigido em chute à queima-roupa de Ryan Nascimento nos acréscimos, depois de cruzamento de João Andrade, mas o paredão defendeu em dois tempos e garantiu o 0 a 0 no placar.

✅Ficha técnica

CSA 0 x 0 BAHIA

2ª RODADA DA COPINHA

📆 Data e horário: terça-feira, 06 de janeiro, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Benedito Teixeira, São José do Rio Preto;

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Iuri (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

ESCALAÇÕES

CSA (Técnico: Geovane Nascimento):

Ariel; Joaquim (Rocha), Calyl, Davi Agra e Gustavo; Matheus Pitt (Maribondo), Felipe Moreira (Carlinhos) e Serrate; Elvis (Marquinhos), Gui (Teles) e Ewerton (João Favela).

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes):

Iuri; Fernando Gabriel, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Saymon, Anthony (João Henrique), Roger (Emmanuel) e Carioca (Guilherme); João Andrade e Juninho~(Ryan Nascimento).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alceu Lopes Junior;

🚩 Assistentes: Tiago Grifoni e João Messias da Silveira;

4️⃣ Quarto árbitro: Matheus Henrique Gusmão.