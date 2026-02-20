Ex-Cruzeiro, Cauan Baptistella projeta estreia pelo Metalist, da Ucrânia
Ex-Cruzeiro, o meia Cauan Baptistella vive a expectativa de fazer sua estreia oficial com a camisa do Metalist, da Ucrânia. Campeão da Copinha deste ano pela Raposa, o jovem de 18 anos foi vendido por 5 milhões de euros (equivalente a R$ 30,9 milhões) ao clube ucraniano.
Baptistella já entrou em campo com a camisa do Metalist em dois amistosos, marcando um gol, e agora projeta sua nova fase na carreira com a retomada da temporada oficial do futebol ucraniano.
– A expectativa é de fazer uma boa estreia. Na minha chegada já pude atuar em dois amistosos e conhecer um pouco melhor os meus companheiros. Minha meta nesta primeira temporada é evoluir a cada jogo e contribuir para o Metalist com gols e assistências – afirmou Cauan.
O brasileiro também comentou sobre sua adaptação ao novo clube e à cultura local.
– A adaptação tem sido boa. Os companheiros me ajudaram muito e estou me acostumando aos poucos com o estilo de jogo do time. Fora de campo, estou aprendendo sobre a cultura do país e a rotina do clube – concluiu.
Atualmente na sétima posição do Campeonato Ucraniano, o Metalist enfrenta o Kryvbas neste sábado (21), às 10h30 (de Brasília).
Saída de Baptistella do Cruzeiro
O Cruzeiro acertou a saída do jogador no dia 10 de fevereiro. Dias antes da oficialização da negociação, o executivo de futebol da Raposa, Bruno Spindel, explicou que decisão não aconteceu por fluxo de caixa, mas sim pela falta de espaço no elenco.
– O Cruzeiro tem, na posição, o Pereira, o Gerson, o Japa, o Rhuan Gabriel, o Felipe Morais, que são atletas com passagem pela seleção brasileira (os dois últimos, de base). Tudo isso a gente leva em conta quando vai negociar o atleta. A gente julgava que, com esses atletas no elenco, o Baptistella precisando fazer uma transição para o profissional, e a gente julga ser uma boa transferência, vendo o Felipe Morais e o Rhuan Gabriel, a gente julga que a transferência é o melhor do que emprestar para outro clube. A gente preferiu fazer transferência, porque talvez esses atletas estivessem num lugar mais avançado. São decisões que levam em conta a parte técnica, não só de mercado – disse Spindel em entrevista ao canal HGPlay.
– O Cruzeiro, além do valor transferência, vai permanecer com percentual relevante, assim como do Prates. No Prates, é a mesma coisa. Importante reter percentual para participar do futuro do atleta. No caso do Cauan, todos os movimentos a gente envolve a área técnica, a comissão, analistas, para tomar decisão adequada – disse.
