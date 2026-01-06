O Athletico venceu o Maricá-RJ por 1 a 0 na noite desta terça-feira (6), no estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, o Adhemarzão, pela segunda rodada do Grupo 5, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Furacão ficou com a menos por boa parte da segunda etapa.

O primeiro tempo teve poucas oportunidades dos dois lados. A primeira tentativa mais perigosa foi do Athletico, em cruzamento de João Gomes, que Gustavo Guedes cabeceou para boa defesa de goleiro Ruan.

No minuto seguinte, aos 35, saiu o gol do Furacão. Em uma lambança do goleiro e do zagueiro Emanuel, o atleticano Ruan aproveitou o recuo errado e só teve o trabalho de mandar para as redes. 1x0. Cayke e Wendel tentaram responder pelo Macaé-RJ, mas tiveram as finalizações travadas.

Na volta do intervalo, a equipe rubro-negra passou a ser advertida com diversos cartões, e o lateral-esquerdo João Gomes acabou expulso aos 21 minutos da segunda etapa. Com um a mais, o time carioca pressionou até o fim.

O goleiro ucraniano Maksym fez, em sequência, duas boas defesas para evitar o empate. A primeira em chute de Emanuel de dentro da área e a segunda em batida cruzada de Arlindo. Na reta final, o Athletico soube controlar a vantagem, mesmo com um a menos, e venceu a primeira na Copinha.

Athletico divide liderança do Grupo 5 da Copinha

Com o resultado, o Athletico divide a liderança do Grupo 5 da Copinha, com o Osasco Sporting-SP, ambos com 4 pontos. O Maricá-RJ tem 3 pontos, e o Araçatuba é o lanterna, zerado. Os dois primeiros avançam para o mata-mata.

Próximos jogos de Athletico e Maricá-RJ na Copinha

O Athletico volta a campo contra o Araçatuba-SP na sexta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Adhemarzão, com transmissão da Xsports. O Maricá-RJ encara o Osasco Sporting-SP no mesmo dia e local, às 18h45, com transmissão do Paulistão. As partidas são válidas pela terceira e última rodada da fase de grupos.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 1X0 MARICÁ-RJ

COPINHA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: Terça-feira, 6 de janeiro, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, em Araçatuba (SP)

🥅 Gol: Ruan 35/1ºT (Athletico)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Guedes, Maksym, Italo, João Vitor, João Gomes, Leonardo Cerci (Athletico); Kauã Possidônio, Emanuel (Maricá-RJ)

🟥 Cartão vermelho: João Vitor (Athletico)

🟨 Árbitro: Bruno Facundini

🚩 Assistentes: Marcelo Zamian de Barros e Eduarda Gomide Rubio

🖥️ Quarto árbitro: Paulo Cesar Francisco

⚽ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Alexandre Lemos)

Maksym; João Gomes, Guilherme Silva (Bruno Varella), Rair e João Vitor; Feitosa, Luiz Phellipe (Rhichey) (Juliano) e Italo; Ruan (Arthur Monteiro), Gustavo Guedes (Bryan) e Davi Alves (Leonardo Cerci).

MARICÁ-RJ (Técnico: Thiago Gonçalves)

Ruan; Arlindo, Emanuel, Brenno e Kauã Possidônio (Allan); João Marcelo (Adelson), Rhenan e Cayke (Oliver); Wendel, Caick (Pedro Lucas) e Vitinho (Flávio).