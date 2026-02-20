Atacante do Fortaleza desembarca para assinar com o Boca Juniors
Adam Bareiro já está na Argentina
O atacante Adam Bareiro, que ainda pertence ao Fortaleza, já desembarcou na Argentina para fazer exames e assinar contrato com o Boca Juniors-ARG. A "Espn Argentina" publicou, nesta sexta-feira (20), um vídeo do paraguaio chegando ao país.
O Leão recusou a primeira investida do Boca, mas nos dias seguintes aceitou a proposta de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,2 milhões na cotação atual). A equipe cearense tem 50% dos direitos, enquanto que os outros 50% estão com o River Plate-ARG.
O rebaixamento complicou as finanças do Fortaleza, que viu a saída de vários jogadores importantes desde o fim de 2025. Além da parte monetária, um ponto importante para Bareiro é a busca por uma vaga na próxima Copa do Mundo.
O principal centroavante do Boca Juniors é Edinson Cavani, que tem longa passagem no futebol europeu. Milton Giménez, alternativa no setor, foi operado por conta de uma pubalgia e deve ficar fora por dois a três meses.
Pelo lado tricolor, Kayke e GB seguem no elenco. Os jovens estão emprestados, respectivamente, por Botafogo e Vasco. Há ainda o ponta Luiz Fernando, que pode exercer a função de falso 9.
➡️ Fortaleza vence Ferroviário e abre vantagem na semifinal do Cearense
Próximo jogo do Fortaleza
O Fortaleza voltará a campo neste fim de semana, valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Defendendo uma vantagem de 2 a 0, o Leão receberá o Ferroviário no sábado (21), às 17h (de Brasília).
