Copinha teve hegemonia paulista nos últimos anos; relembre

A edição de 2026 da Copinha começa nesta sexta-feira (2), com 128 times divididos em 32 grupos. Nos últimos anos, a competição foi marcada por hegemonia do estado que sedia e dá nome à competição, com títulos de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. A seguir, o Lance! relembra essas conquistas.

continua após a publicidade

➡️ Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

2025: São Paulo campeão com virada épica

O São Paulo foi campeão da mais recente edição da Copinha com campanha invicta: oito vitórias e um empate. A equipe sobrou na fase de grupos e primeira rodada do mata-mata. Depois, no entanto, teve grandes desafios, com destaque para a decisão nos pênaltis contra o Fluminense nas quartas.

Mas a grande marca da trajetória são-paulina no torneio foi a vitória épica na final sobre o rival Corinthians. As circunstâncias não eram positivas desde antes do apito inicial: principal personagem da edição, artilheiro com dez gols e marcado pela frieza em suas cavadinhas, Ryan Francisco recebeu o terceiro cartão amarelo e foi desfalque na decisão.

continua após a publicidade

Em campo, o Corinthians abriu o placar com o lateral Denner e aumentou com Gui Negão, hoje peça importante no elenco principal de Dorival Júnior. No fim do primeiro tempo, o São Paulo descontou com o atacante Paulinho. Ainda nos quinze minutos iniciais da segunda etapa, empatou com o zagueiro Andrade e virou com outro de Paulinho. Então, segurou a vantagem para garantir o pentacampeonato.

Posteriormente, nomes como Ryan Francisco, Lucca, Maik e Felipe Negrucci passaram a ser aproveitados no elenco profissional.

Escalação do São Paulo na final da Copinha: João Pedro; Maik, Andrade, Lucas Loss e Guilherme Reis; Felipe Negrucci, Hugo e Alves; Lucca, Lucas Ferreira e Paulinho.

continua após a publicidade

Ryan Francisco comemora gol de cavadinha na última Copinha (Foto: Guilherme Veiga / São Paulo)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

2024: 11 vezes Corinthians e fim de hiato na Copinha

Maior campeão disparado, o Corinthians venceu seu último título de Copinha na edição retrasada, também de forma invicta. O início foi sob desconfiança, especialmente após vitória apenas nos pênaltis contra o Guarani na primeira fase do mata-mata. Depois, porém, cresceu no torneio e construiu caminho mais tranquilo, com goleadas sobre Atlético Goianiense e CRB e vitórias sem tomar gols diante de América-MG e Novorizontino.

A final contra o Cruzeiro começou com domínio maior do lado mineiro, mas, em retrato de sua campanha, o Timão cresceu na segunda metade. O título foi decidido só aos 39 minutos do segundo tempo, com golaço de Kayke. Apesar da soberania na Copa São Paulo, o Corinthians não era campeão desde 2017.

O Timão teve como artilheiro Pedrinho, com seis gols, posteriormente negociado com o futebol marroquino. Mas a grande herança para o time profissional foi o meia Breno Bidon, decisivo no título da Copa do Brasil desta temporada. Outros remanescentes no atual elenco de Dorival Júnior são Felipe Longo, Bahia, Ryan e Kayke.

Escalação do Corinthians na final da Copinha: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro, Renato e Vitor Meer; Ryan, Breno Bidon e Pedrinho; Higor, Kayke e Arthur Sousa.

Breno Bidon segura prêmio de craque da Copinha de 2024 (Foto: Ronaldo Barreto / Ag. Paulistão)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

2023: Estêvão lidera campanha perfeita do Palmeiras

A Copinha de 2023 será marcada como a "de Estêvão", mas teve desempenho brilhante de todo o elenco alviverde. O Palmeiras terminou o torneio com 100% de aproveitamento e colecionou goleadas. Nas quatro primeiras fases do mata-mata, marcou 19 gols e não sofreu nenhum. Depois, teve mais dificuldades contra Goiás, na semifinal, e América-MG, na decisão.

O segundo título do Verdão na Copa São Paulo veio com desempate nos acréscimos. A final começou equilibrada, mas o Alviverde abriu o placar com Ruan Ribeiro. Depois de algumas boas chances, o Coelho empatou com Renato Marques, de pênalti. A "trocação" continuou na segunda etapa. Quando o jogo parecia se encaminhar para os pênaltis, veio o gol da vitória: Patrick aproveitou a cobrança de escanteio aos 47 minutos e desviou na pequena área para definir o 2 a 1.

Apesar dos holofotes virados para Estêvão, hoje jogador do Chelsea, o artilheiro palmeirense na edição foi Ruan Ribeiro, com nove gols. Já o craque da competição foi Kevin, atualmente jogador do Fulham, da Inglaterra.

Escalação do Palmeiras na final da Copinha: Aranha; Edney, Henri, Talisca e Gustavo Mancha; Léo, Pedro Lima e Estêvão; Ruan Ribeiro, Vitinho e Kevin.

Estêvão celebra gol na Copinha de 2023 (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)

2022: Endrick é protagonista no primeiro título alviverde

A Copinha de 2022 foi mais um marco para Endrick no futebol de base. O atacante, que passou a integrar o time principal no mesmo ano e virou protagonista na temporada seguinte, liderou o Palmeiras ao seu primeiro título na história da Copa São Paulo. A campanha da equipe também foi quase irretocável, com um empate na fase de grupos e vitórias no restante dos jogos.

A trajetória dominante terminou em grande estilo, com goleada por 4 a 0 sobre o Santos na decisão. E é claro que o primeiro gol saiu dos pés de Endrick, logo aos cinco minutos. Depois, Giovani e Gabriel Silva ampliaram ainda nos 45 minutos iniciais. Na segunda etapa, mais um de Gabriel Silva para dar números finais ao duelo.

Artilheiro e craque do torneio, Endrick foi o grande destaque de um time que deixou outras heranças ao futebol profissional. O elenco também contava com nomes como Jhon Jhon, Vanderlan Fabinho, trio que hoje defende o Bragantino, e Giovani, negociado com o futebol do Catar.

Escalação do Palmeiras na final da Copinha: Mateus, Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Pedro Bicalho, Fabinho, Jhonatan e Giovani; Endrick e Gabriel Silva.

Endrick e Giovani comemoram juntos gol do Palmeiras na Copinha (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

2021: sem Copinha devido à pandemia

A Copa São Paulo de Futebol Júnior não foi realizada em 2021 devido à pandemia da Covid-19. A Federação Paulista de Futebol tomou a decisão ao constatar que não havia condições de segurança sanitária para os atletas participantes e para a população das cidades que abrigariam as partidas. A Copinha era disputada ininterruptamente desde 1969.