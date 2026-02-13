Recopa: Conmebol divulga arbitragem para a partida entre Lanús x Flamengo

A CONMEBOL confirmou a escala de arbitragem e detalhou as datas dos confrontos entre Lanús e Flamengo, válidos pela Recopa Sudamericana. A decisão reúne os campeões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana da última temporada.

Arbitragem definida para Lanús x Flamengo

O venezuelano Alexis Herrera será o árbitro principal do confronto. Ele será auxiliado por uma equipe majoritariamente da Venezuela, enquanto o VAR ficará sob responsabilidade de árbitros equatorianos.

Escala de arbitragem:

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistente 1: Jorge Urrego (VEN)

Assistente 2: Lubin Torrealba (VEN)

4º Árbitro: Yender Herrera (VEN)

5º Árbitro: Erizon Nieto (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

AVAR 1: Christian Lescano (ECU)

AVAR 2: Franklin Congo (ECU)

AVAR 3: Angel Arteaga (VEN)

Datas e locais das partidas

O torneio será disputado em dois jogos, no formato tradicional de ida e volta. A primeira partida acontece no dia 19 de fevereiro (quinta-feira), às 21h30, na Argentina.

O duelo decisivo está marcado para o dia 26 de fevereiro (quinta-feira), também às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Caminho até a decisão

O Flamengo garantiu vaga na Recopa após conquistar a Libertadores em final disputada em Lima, no Peru. O título veio com vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, com gol de Danilo, consolidando mais uma campanha de destaque do clube carioca no cenário continental.

Danilo sobe para desviar de cabeça contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Já o Lanús chega credenciado pela conquista da Copa Sul-Americana. A equipe argentina levantou o troféu ao superar o Atlético-MG na decisão disputada em Assunção, no Paraguai.

Ingressos para a decisão

O Flamengo já divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o confronto de volta, no Maracanã. Para a partida do dia 26 de fevereiro, às 21h30, o ingresso mais barato custa R$ 300 (inteira), referente ao Setor Norte — tradicionalmente um dos primeiros a esgotar.

