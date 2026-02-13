Recopa: Conmebol divulga arbitragem para a partida entre Lanús x Flamengo
Equipe de arbitragem será composta por venezuelanos e equatorianos
- Matéria
- Mais Notícias
A CONMEBOL confirmou a escala de arbitragem e detalhou as datas dos confrontos entre Lanús e Flamengo, válidos pela Recopa Sudamericana. A decisão reúne os campeões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana da última temporada.
Torcedores do River Plate se revoltam com ex-Flamengo: ‘Golpe gigantesco’
Fora de Campo
Flamengo acerta empréstimo de joia argentina do River Plate; veja
Futebol Internacional
Rivais reagem à fala do presidente do Flamengo sobre Maracanã: ‘Acharam’
Fora de Campo
Arbitragem definida para Lanús x Flamengo
O venezuelano Alexis Herrera será o árbitro principal do confronto. Ele será auxiliado por uma equipe majoritariamente da Venezuela, enquanto o VAR ficará sob responsabilidade de árbitros equatorianos.
Escala de arbitragem:
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
- Assistente 1: Jorge Urrego (VEN)
- Assistente 2: Lubin Torrealba (VEN)
- 4º Árbitro: Yender Herrera (VEN)
- 5º Árbitro: Erizon Nieto (VEN)
- VAR: Carlos Orbe (ECU)
- AVAR 1: Christian Lescano (ECU)
- AVAR 2: Franklin Congo (ECU)
- AVAR 3: Angel Arteaga (VEN)
Datas e locais das partidas
O torneio será disputado em dois jogos, no formato tradicional de ida e volta. A primeira partida acontece no dia 19 de fevereiro (quinta-feira), às 21h30, na Argentina.
O duelo decisivo está marcado para o dia 26 de fevereiro (quinta-feira), também às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Caminho até a decisão
O Flamengo garantiu vaga na Recopa após conquistar a Libertadores em final disputada em Lima, no Peru. O título veio com vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, com gol de Danilo, consolidando mais uma campanha de destaque do clube carioca no cenário continental.
Já o Lanús chega credenciado pela conquista da Copa Sul-Americana. A equipe argentina levantou o troféu ao superar o Atlético-MG na decisão disputada em Assunção, no Paraguai.
➡️ Aposte nas partidas do Flamengo no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Ingressos para a decisão
O Flamengo já divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o confronto de volta, no Maracanã. Para a partida do dia 26 de fevereiro, às 21h30, o ingresso mais barato custa R$ 300 (inteira), referente ao Setor Norte — tradicionalmente um dos primeiros a esgotar.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias