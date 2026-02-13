menu hamburguer
Vasco

Vasco oficializa saída de GB para o Fortaleza

Jogador vai disputar a Série B pelo Leão do Pici

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/02/2026
15:37
GB VASCO
imagem cameraGB comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: PETER ILICCIEV/AGENCIA ENQUADRAR)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco oficializou nesta sexta-feira (13) o empréstimo do centroavante GB ao Fortaleza. O atacante defenderá o clube cearense até o fim da temporada, em um movimento que busca ampliar sua minutagem e dar sequência ao desenvolvimento do jogador. O Leão do Pici utilizou suas redes sociais para anunciar a contratação do atacante.

A negociação acontece em meio à reformulação do setor ofensivo cruz-maltino. Com as chegadas de Brenner e Claudio Spinelli, GB passou a figurar como terceira opção para a função de camisa 9 na equipe comandada por Fernando Diniz, o que reduziu significativamente suas oportunidades em campo.

Revelado nas categorias de base do Vasco, o jovem atacante tem contrato com o clube cruz-maltino até o fim de 2028. Desde a estreia no profissional, soma 27 partidas e três gols com a camisa do Gigante da Colina.

GB virou herói do Vasco em jogão contra o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
➡️ Aposte na partida entre Vasco e Volta Redonda no Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Internamente, a diretoria entende o empréstimo como uma estratégia para auxiliar no amadurecimento do atleta em ambiente competitivo. A expectativa é que ele tenha mais espaço no Fortaleza e retorne mais preparado para disputar posição no elenco vascaíno.

O movimento repete uma estratégia recente adotada pelo clube. Na última temporada, o meia Barros foi cedido ao América-MG, teve bom desempenho e voltou antes do término do contrato de empréstimo. Após o retorno, consolidou-se como peça importante da equipe e chegou a despertar interesse de clubes do exterior.

