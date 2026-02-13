O Santos encaminhou a ida do lateral-direito JP Chermont ao Coritiba nesta sexta-feira (13). O jogador de 20 anos deve viajar para a capital paranaense na próxima semana.

O Lance! apurou que as tratativas entre os clubes estão avançadas, embora o Bragantino também tenha sinalizado interesse no atleta. A prioridade é do Coxa.

O acordo deve ser de empréstimo até o final do ano, sem opção de compra. O Coritiba, contudo, ainda tenta fixar um valor para contratá-lo em definitivo. O vínculo de JP Chermont com o Peixe vai até o fim de 2027.

O interesse foi divulgado inicialmente pelo jornalista Lucas Musetti.

No elenco, o técnico Fernando Seabra conta com o titular Tinga e o reserva Felipe Guimarães. Além de JP Chermont, a diretoria alviverde está próxima de fechar com o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, outro ex-Santos, e ainda busca um centroavante. A janela de transferências se encerra em 3 de março.

Carreira de JP Chermont, alvo do Coritiba

Criado e formado no Santos, JP Chermont estreou profissionalmente pelo Peixe em 2024 e fez 36 partidas, sendo 31 na campanha do título da Série B. Ele marcou dois gols e deu quatro assistências na primeira temporada.

No ano passado, o lateral perdeu espaço e fez 14 jogos, com um passe decisivo. Ele chegou a voltar para o sub-20 na reta final de 2025 e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo deste ano, sem entrar em campo pelo time profissional.

No elenco, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem alternado entre Igor Vinicius e Mayke, que chegaram na temporada passada.

Reforços do Coritiba

O Coritiba já anunciou 10 jogadores para 2026: o zagueiro Thiago Santos, o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, o meia Gustavo, e os atacantes Fabinho, Lavega, Pedro Rocha, Breno Lopes e Keno. A diretoria ainda busca um lateral-direito e um centroavante, além do lateral-esquerdo.

