Arias comenta negociação com o Palmeiras, contato com Abel e recusa ao Flamengo

O Jhon Arias chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (13) e foi anunciado oficialmente como novo reforço do Palmeiras. O jogador, de forma sincera e direta, revelou contato anterior do Flamengo nesta janela de transferências e afirmou que negou a investida devido ao seu histórico com o Fluminense.

Sem a concorrência do Rubro-Negro, o Palmeiras superou a proposta do Fluminense e acertou a contratação de Arias por 25 milhões de euros (R$ 155 milhões). O jogador assinou contrato válido por quatro temporadas.

– Pelo respeito que tenho pelo Fluminense, recusei a proposta do Flamengo, um rival direto. Estou feliz de estar no Palmeiras. O Palmeiras dá tudo que um atleta precisa, uma potência no Brasil e na América do Sul - afirmou.

+ Abel vê Palmeiras como uma equipe de processos e aponta objetivo na temporada

Jhon Arias definiu seu período na Inglaterra como "um sonho realizado", apesar de ter permanecido por apenas uma temporada completa. Ao todo, foram 26 partidas, com um gol marcado e duas assistências pelo Wolverhampton.

– O interessante da vida é sonhar. Realmente, estou muito feliz por cumprir esse sonho de chegar à Europa. Às vezes menosprezam pela idade com que eu cheguei, pelo valor e pela expectativa que existia quando eu cheguei. Estou tranquilo com essa parte. Foi um contexto um pouco diferente, uma temporada difícil para o clube em geral. Mas eu estou tranquilo, feliz. Foram seis meses bons, de aprendizagem, que vão servir para a sequência da minha carreira. Volto um jogador diferente, um pouco mais maduro - explicou.

Jhon Arias em apresentação no Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

– Tomara que, no final do ano, o Palmeiras esteja lá. Vencer a Libertadores é sempre difícil, é o maior torneio da América do Sul - disse.

Ao comentar as negociações, o colombiano afirmou que manteve contato com o técnico Abel Ferreira, que explicou em quais funções ele poderia contribuir pelo Palmeiras. O novo camisa 11 disse estar pronto para atuar, mas ressaltou que a decisão sobre sua utilização caberá à comissão técnica.

– Eu já conversei várias vezes com o Abel durante as negociações. A gente teve várias conversas. Ele falou onde achava que eu poderia contribuir. Eu posso desempenhar em várias posições do campo. Estou aqui para ser mais um jogador. Onde o Abel e a comissão decidirem, estou pronto para fazer o meu melhor - detalhou.

Jhon Arias já está registrado no BID da CBF e inscrito no Campeonato Brasileiro e no Paulistão. A tendência é que o colombiano faça sua estreia com a camisa alviverde na próxima semana, em duelo válido pelas quartas de final do estadual.

