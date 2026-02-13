Leila afirma que Arias dispensa apresentações no Palmeiras: 'Contratação da presidente'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, discursou antes da entrevista de Jhon Arias como novo reforço do clube. A mandatária afirmou que o colombiano dispensa apresentações e que deve fortalecer ainda mais o elenco alviverde.

Durante a fala, Leila agradeceu ao staff do jogador e ao diretor de Futebol, Anderson Barros, pela condução das tratativas e, de forma bem-humorada, fez um autoelogio antes de desejar sucesso ao colombiano, que vestirá a camisa 11 do Palmeiras.

– Uma alegria estar aqui para apresentar que dispensa apresentações. Não tenho dúvida que vai fortalecer ainda mais o nosso elenco. Não tenho dúvidas que Jhon (Arias) continuará brilhando, vai nos ajudar para sermos protagonistas e campeões - iniciou.

Jhon Arias em apresentação no Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

– É um desejo da presidente há muito tempo, mas tudo tem sua hora certa. Meu muito obrigado ao staff, sua esposa, família, ao Anderson Barros e também, gente, porque ninguém elogia a presidente, à presidente Leila Pereira. Te desejo todo o sucesso do mundo - completou.

Antigo sonho da diretoria, Jhon Arias custou 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) ao Palmeiras, com o montante a ser pago ao Wolverhampton de forma parcelada em quatro temporadas. Durante as negociações, o clube paulista superou a concorrência do Fluminense, que havia apresentado aos ingleses uma proposta de 20 milhões de euros.

O jogador já está regularizado e inscrito no Paulistão e no Campeonato Brasileiro. O colombiano fará sua primeira atividade com o restante do elenco no próximo sábado e deve estrear nas quartas de final do torneio estadual. O adversário do Palmeiras, já classificado para a próxima fase, ainda não foi definido.

