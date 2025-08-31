menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Clube inglês quebra recorde e acerta contratação de ex-Palmeiras, afirma jornalista

Kevin será reforço do Fulham

Kevin joga pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução)
imagem cameraKevin joga pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
09:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fulham acertou a contratação do atacante Kevin, do Shakhtar Donetsk, por 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões). Após se destacar na fase pré-classificatória da Champions League, o ex-Palmeiras será apenas a segunda transferência do clube londrino na atual. A informação é do jornalista inglês David Ornstein.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Newcastle anuncia contratação recorde de atacante alemão

Com o valor pago, Kevin supera Emile Smith Rowe e se torna a maior contratação da história do Fulham. Com base no Palmeiras e no Desportivo Brasil, os clubes paulistas receberam parte dos 40 milhões de euros devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa.

Além de Kevin, o Fulham fez apenas uma contratação na janela de transferências, o goleiro Benjamin Lecomte, de 34 anos, do Montpellier. Nas saídas, o clube londrino vendeu Andreas Pereira ao Palmeiras, por 10 milhões de euros, rescindiu de forma amigável com Carlos Vinícius, que fechou com o Grêmio e não renovou o vínculo com Willian. Apesar das saídas dos compatriotas, a equipe ainda conta com um brasileiro, o atacante Rodrigo Muniz.

continua após a publicidade
Rodrigo Muniz disputa bola em Fulham x United (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Rodrigo Muniz disputa bola em Fulham x United (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kevin no Fulham

Kevin chega ao Fulham após se destacar no Shakhtar Donetsk. Com a camisa do time ucraniano, o brasileiro marcou 17 gols e anotou 10 assistências em 57 partidas. Na fase pré-classificatória da Champions League, já nesta temporada, o ponta esquerda marcou quatro vezes, incluindo três gols na vitória por 6 a 2 no placar agregado sobre o Besiktas.

continua após a publicidade

Fulham na Premier League

Com início morno na Premier League, o Fulham ocupa a 16ª colocação, com dois pontos (dois empates e uma derrota). Na próxima rodada, após a Data Fifa, os londrinos recebem o Leeds United, no dia 13 de setembro, às 11h, no Craven Cottage.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Kevin Shakhtar
Kevin em ação pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias