Clube inglês quebra recorde e acerta contratação de ex-Palmeiras, afirma jornalista
Kevin será reforço do Fulham
O Fulham acertou a contratação do atacante Kevin, do Shakhtar Donetsk, por 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões). Após se destacar na fase pré-classificatória da Champions League, o ex-Palmeiras será apenas a segunda transferência do clube londrino na atual. A informação é do jornalista inglês David Ornstein.
Com o valor pago, Kevin supera Emile Smith Rowe e se torna a maior contratação da história do Fulham. Com base no Palmeiras e no Desportivo Brasil, os clubes paulistas receberam parte dos 40 milhões de euros devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa.
Além de Kevin, o Fulham fez apenas uma contratação na janela de transferências, o goleiro Benjamin Lecomte, de 34 anos, do Montpellier. Nas saídas, o clube londrino vendeu Andreas Pereira ao Palmeiras, por 10 milhões de euros, rescindiu de forma amigável com Carlos Vinícius, que fechou com o Grêmio e não renovou o vínculo com Willian. Apesar das saídas dos compatriotas, a equipe ainda conta com um brasileiro, o atacante Rodrigo Muniz.
Kevin no Fulham
Kevin chega ao Fulham após se destacar no Shakhtar Donetsk. Com a camisa do time ucraniano, o brasileiro marcou 17 gols e anotou 10 assistências em 57 partidas. Na fase pré-classificatória da Champions League, já nesta temporada, o ponta esquerda marcou quatro vezes, incluindo três gols na vitória por 6 a 2 no placar agregado sobre o Besiktas.
Fulham na Premier League
Com início morno na Premier League, o Fulham ocupa a 16ª colocação, com dois pontos (dois empates e uma derrota). Na próxima rodada, após a Data Fifa, os londrinos recebem o Leeds United, no dia 13 de setembro, às 11h, no Craven Cottage.
