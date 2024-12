Relembre a trajetória de Endrick na Copinha

Endrick foi uma das últimas grandes revelações do Palmeiras e do futebol brasileiro para o mundo do esporte. A rápida ascensão do garoto, que pulou diversas etapas na base para jogar no profissional começou em 2022, quando disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com apenas 15 anos. O Lance! te conta a trajetória de Endrick na Copinha.

Naquela Copinha, Endrick foi campeão, autor do gol mais bonito e eleito o melhor jogador da competição (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Relembre como foi a participação de Endrick na Copinha

Copa São Paulo de 2022

O ano de 2022 foi especial para o jovem garoto que tinha apenas 15 anos no início da Copinha. Na primeira fase, o Verdão entrou em campo contra Água Santa, também de São Paulo, Real Ariquemes, de Rondônia, e ASSU, do Rio Grande do Norte.

O Alviverde passou em primeiro de seu grupo, com duas vitórias e um empate. Nesta primeira fase, Endrick já havia marcado quatro de seus seis gols na competição, dois contra o Real Ariquemes e mais dois contra o ASSU.

Depois disso, o Palmeiras passou por Mauá, em placar de 4 a 0, Atlético Goianiense, por 3 a 0, Internacional, por 2 a 1, Oeste, pelo placar de 5 a 2, com gol do atacante alviverde, e São Paulo, por 1 a 0, antes de encarar o Santos na grande decisão na competição. O resultado não poderia ser outro, vitória do Palmeiras, com gol de Endrick, com uma goleada de 4 a 0.

Além de sair com o título da Copinha, o primeiro da história do Palmeiras, o jovem atacante também levou para casa o Prêmio Dener, dado ao gol mais bonito da competição, quando Endrick marcou um golaço de bicicleta contra o Oeste, nas quartas de final, além de também ter sido eleito o melhor jogador do torneio, lembrando, com apenas 15 anos de idade.