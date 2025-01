Ryan Francisco vira sensação na web após cavadinhas: ‘Nascimento de uma lenda’

O São Paulo se classificou para a final da Copinha após dois gols de pênalti do garoto Ryan Francisco contra o Criciúma. Contudo, não foram quaisquer gols. Nesta terça-feira (21), o atacante bateu as duas penalidades de cavadinha já no fim do jogo e levou internautas à loucura nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Criciúma vencia o jogo até os 42 minutos do segundo tempo, quando o árbitro marcou um pênalti para o São Paulo. Ryan Francisco cobrou com cavadinha e deixou tudo igual. Seis minutos depois, a arbitragem assinalou uma nova penalidade para o Tricolor, e o atacante repetiu a batida para virar o jogo.

Veja os comentários dos torcedores nas redes sociais: