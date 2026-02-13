Operário-PR x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Paranaense 2026
Fantasma e Coxa iniciam disputa por vaga na final do estadual
- Matéria
- Mais Notícias
Operário-PR e Coritiba se enfrentam neste sábado (14), às 16h (de Brasília), no Germano Krüger, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense 2026. A partida terá transmissão dos canais RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e TV Coxa (streaming).
Relacionadas
- Futebol Nacional
Tinga fala em ascensão do Coritiba e vislumbra vaga na Libertadores
Futebol Nacional12/02/2026
- Futebol Nacional
Coritiba encaminha acerto com lateral ex-Santos
Futebol Nacional12/02/2026
- Futebol Nacional
Campeonato Paranaense 2026: veja datas e horários dos jogos das semifinais
Futebol Nacional09/02/2026
O jogo da volta está marcado para sábado (21), às 16h, no Couto Pereira. Do outro lado, Londrina e Athletico fazem a outra semi, com partidas aos domingos.
Ficha do jogo
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como chegam os dois times?
O Operário-PR eliminou o Azuriz nas quartas de final, com duas vitórias por 2 a 0. Na primeira fase, o Fantasma terminou na quarta colocação do Grupo B, com cinco pontos.
Para o jogo, o treinador Luizinho Lopes deve repetir a formação dos dois jogos das quartas. A única dúvida é se coloca um volante, com Neto Paraíba e Matheus Trindade como opções, para a saída de um atacante.
O Coritiba vem de empate em 3 a 3 com a Chapecoense pela Série A, na Arena Condá. No Paranaense, o Coxa passou pelo Cianorte, com vitórias por 1 a 0 (fora) e 2 a 0 (casa), e terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo B, com oito pontos.
O técnico Fernando Seabra pretende manter estratégia de jogar com equipe reserva do time principal, assim como aconteceu na fase anterior. Existe a possibilidade, contudo, de alguns titulares serem relacionados, já que terão tempo de recuperação. O Brasileirão não tem partida marcada durante a próxima semana.
➡️ Aposte no Campeonato Paranaense!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Confira as informações do jogo entre Operário-PR e Coritiba pelo Campeonato Paranaense
✅ FICHA TÉCNICA
OPERÁRIO-PR X CORITIBA
SEMIFINAL (IDA) - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: Sábado (14), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)
📺 Onde assistir: RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e TV Coxa (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Nathan Martins
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
OPERÁRIO-PR (Técnico: Luizinho Lopes)
Vágner; Mikael Doka, Jhan Pool, Cuenú e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Aylon, Léo Gaúcho e Edwin Torres.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Felipe Guimarães, Thiago Santos, Jacy e João Almeida; Wallisson, Fernando Sobral e Gustavo; Fabinho, Keno e Enzo Vágner.
- Matéria
- Mais Notícias