Operário-PR e Coritiba se enfrentam neste sábado (14), às 16h (de Brasília), no Germano Krüger, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense 2026. A partida terá transmissão dos canais RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e TV Coxa (streaming).

O jogo da volta está marcado para sábado (21), às 16h, no Couto Pereira. Do outro lado, Londrina e Athletico fazem a outra semi, com partidas aos domingos.

Ficha do jogo OPE CFC Semifinal (ida) Campeonato Paranaense Data e Hora Sábado, 14 de fevereiro de 2026, às 16h (de Brasília) Local Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) Árbitro José Mendonça da Silva Júnior Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos e Nathan Martins Var Rodolpho Toski Marques Onde assistir RIC Record e Goat

Como chegam os dois times?

O Operário-PR eliminou o Azuriz nas quartas de final, com duas vitórias por 2 a 0. Na primeira fase, o Fantasma terminou na quarta colocação do Grupo B, com cinco pontos.

Para o jogo, o treinador Luizinho Lopes deve repetir a formação dos dois jogos das quartas. A única dúvida é se coloca um volante, com Neto Paraíba e Matheus Trindade como opções, para a saída de um atacante.

O Coritiba vem de empate em 3 a 3 com a Chapecoense pela Série A, na Arena Condá. No Paranaense, o Coxa passou pelo Cianorte, com vitórias por 1 a 0 (fora) e 2 a 0 (casa), e terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo B, com oito pontos.

O técnico Fernando Seabra pretende manter estratégia de jogar com equipe reserva do time principal, assim como aconteceu na fase anterior. Existe a possibilidade, contudo, de alguns titulares serem relacionados, já que terão tempo de recuperação. O Brasileirão não tem partida marcada durante a próxima semana.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

OPERÁRIO-PR (Técnico: Luizinho Lopes)

Vágner; Mikael Doka, Jhan Pool, Cuenú e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Aylon, Léo Gaúcho e Edwin Torres.

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Felipe Guimarães, Thiago Santos, Jacy e João Almeida; Wallisson, Fernando Sobral e Gustavo; Fabinho, Keno e Enzo Vágner.