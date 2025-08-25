Se o fim de semana já foi bem movimentado, a segunda-feira para o esporte brasileiro será ainda de mais emoção, principalmente para o futebol. Convocação da Seleção Brasileira, eleição presidencial no Corinthians, disputa da liderança no Brasileirão com os jogos de Palmeiras e Flamengo e estreia de João Fonseca no US Open são alguns dos eventos do dia.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O tenista brasileiro é quem abrirá a segunda-feira ao enfrentar o sérvio Miomir Kecmanovic, atual 42 do ranking da ATP, na abertura do US Open, último Grand Slam do ano, disputado nos Estados Unidos. A partida está prevista para começar às 13h10 (de Brasília).

➡️João Fonseca estreia no US Open; veja horário e onde assistir

Na sequência, às 15h30 (de Brasília), é a vez de Carlo Ancelotti divulgar os jogadores convocados que vão defender a Seleção Brasileira nas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo contra Chile e Bolívia. A expectativa gira em torno do possível retorno de Neymar à lista.

continua após a publicidade

Já às 17h, é a vez do Corinthians eleger o novo presidente após impeachment de Augusto Melo, que deixou, oficialmente, a presidência do clube no início de agosto. Os candidatos ao cargo são Osmar Stábile, Roque Citadini e André Castro.

No Brasileirão, a disputa pelo ponto alto da tabela ganhará novo capítulo a partir das 19h (de Brasília). Palmeiras recebe o Sport para colar no líder, Flamengo, que, às 21h, irá encarar o Vitória, em casa, para tentar aumentar a diferença do rival paulista e do Cruzeiro, que assumiu a vice-liderança provisoriamente ao derrotar o Internacional por 2 a 1, na noite de sábado.

continua após a publicidade

O Lance! preparou uma agenda com os principais acontecimentos desta segunda-feira para você não ficar de fora.

Estreia de João Fonseca no US Open - 13h10

O brasileiro fará sua estreia na chave principal do US Open Grand Slam e terá como adversário o sérvio Miomir Kecmanovic, 42º do ranking ATP, na primeira fase. Além de ser a primeira vez de João Fonseca no US Open, também será o primeiro duelo entre os dois tenistas na história.

Com a participação no US Open, João Fonseca irá finalizar 2025 tendo participado de todos os Grand Slams do ano. No Australian Open, disputado em janeiro, o brasileiro caiu na segunda rodada. Já em Roland Garros e Wimbledon, ele chegou à terceira fase.

Convocação da Seleção Brasileira - 15h30

O italiano Carlo Ancelotti se prepara para sua segunda convocação da Seleção Brasileira para os compromissos das últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A lista será divulgada na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Na terceira colocação geral com 25 pontos, o Brasil já garantiu vaga à Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O país encerrará sua campanha enfrentando o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, na cidade de El Alto.

A grande expectativa gira em torno de Neymar. O atacante ficou de fora da última lista devido à lesão.

Eleições para presidência do Corinthians - 17h

O Conselho Deliberativo do Corinthians irá se reunir nesta segunda-feira (25), no Parque São Jorge, sede social do clube alvinegro, para definir o novo presidente do Timão. Três candidatos concorrem ao cargo: Osmar Stábile, Roque Citadini e André Castro.

A eleição foi convocada de forma extraordinária após o impeachment de Augusto Melo. Eleito em 2023, o ex-presidente tinha mandato até o final de 2026, mas foi afastado pelos associados após escândalo de irregularidades no contrato entre o Corinthians e a ex-patrocinadora Vai de Bet.

Além do presidente, os conselheiros também vão definir um novo Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, cargo que ficou vago após a renúncia de Roberson Medeiros, conhecido como Dunga. Os candidatos são: Leonardo Pantaleão, Peterson Aitello e Rodrigo Bittar.

Palmeiras x Sport Recife - 19h

O Palmeiras volta a disputar o Campeonato Brasileiro após garantir classificação às quartas de final da Libertadores. O time precisa da vitória para retornar à segunda colocação do torneio e se aproximar do atual líder, o Flamengo. O adversário é o Sport, que é o lanterna, o que dá um gás a mais à equipe de Abel Ferreira. ➡️Saiba onde assistir!

No primeiro encontro dos times no Brasileirão, na Ilha do Retiro, o Palmeiras venceu por 2 a 1. No retrospecto, a equipe paulista também leva a melhor: são 32 vitórias contra 16 do Sport.

Flamengo x Vitória - 21h

O Flamengo tem uma importante missão para fechar a noite de segunda-feira: somar três pontos e se distanciar na ponta da tabela do Brasileirão. O Rubro-Negro chega para esse confronto com moral após se classificar para as quartas de final da Libertadores. Já o Vitória vai para a partida sob forte desconfiança depois de mais um empate frustrante no Barradão. A equipe de Fábio Carille não sabe o que é vencer há cinco jogos, não à toa entrou na zona de rebaixamento na última rodada. ➡️Saiba onde assistir!

No primeiro turno, o Flamengo levou a melhor e venceu o Vitória por 2 a 1 no Barradão. No retrospecto geral, o Rubro-Negro também é superior: são 31 vitórias contra 10 do time baiano.