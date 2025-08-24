Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (25), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido pelo Premiere.

O Alviverde busca vencer em casa para reduzir a distância para o líder Flamengo. Já o Sport, com apenas dez pontos, tenta conquistar sua segunda vitória na atual edição da competição.

Ficha do jogo PAL SPO BRASILEIRÃO 21ª RODADA Data e Hora Segunda-feira, 25 de agosto, às 19h (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Paulo Cesar Zanovelli (MG) Assistentes Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

Como chega o Palmeiras para enfrentar o Sport

O Palmeiras volta a disputar o Campeonato Brasileiro após garantir classificação às quartas de final da Libertadores. Na última partida, a equipe de Abel Ferreira venceu o Botafogo fora de casa por 1 a 0, com gol de Felipe Anderson.

Atualmente, o Verdão soma 39 pontos e ocupa a terceira colocação do Brasileirão. O Cruzeiro, com 41, aparece em segundo lugar, mas já fez três jogos a mais. O Flamengo lidera com 43 pontos e um jogo a mais em relação ao Palmeiras.

Contratado pelo Palmeiras, Carlos Miguel está à disposição da comissão técnica para a partida entre Palmeiras e Sport, pelo Campeonato Brasileiro; veja detalhes de onde assistir (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SPORT

CAMPEONATO BRASILEIRO - 21ª RODADA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, dia 25 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Transmissão: Premiere;

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG);

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC);

🏁 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio e Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson; Christian Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo (Ignácio).