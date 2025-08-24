Palmeiras x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (25), no Allianz Parque, em duelo válido pela 21ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (25), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido pelo Premiere.
Relacionadas
+ Contrato, vendas e busca por títulos: por que o Palmeiras reabriu conversas por Andreas Pereira
O Alviverde busca vencer em casa para reduzir a distância para o líder Flamengo. Já o Sport, com apenas dez pontos, tenta conquistar sua segunda vitória na atual edição da competição.
Ficha do jogo
Como chega o Palmeiras para enfrentar o Sport
O Palmeiras volta a disputar o Campeonato Brasileiro após garantir classificação às quartas de final da Libertadores. Na última partida, a equipe de Abel Ferreira venceu o Botafogo fora de casa por 1 a 0, com gol de Felipe Anderson.
Atualmente, o Verdão soma 39 pontos e ocupa a terceira colocação do Brasileirão. O Cruzeiro, com 41, aparece em segundo lugar, mas já fez três jogos a mais. O Flamengo lidera com 43 pontos e um jogo a mais em relação ao Palmeiras.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X SPORT
CAMPEONATO BRASILEIRO - 21ª RODADA
🗓️ Data e horário: segunda-feira, dia 25 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;
📺 Transmissão: Premiere;
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG);
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC);
🏁 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio e Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson; Christian Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo (Ignácio).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias