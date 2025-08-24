menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Palmeiras x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (25), no Allianz Parque, em duelo válido pela 21ª rodada

imagem cameraPalmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (25) (Foto: Arte Lance!)
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 24/08/2025
18:28
Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (25), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido pelo Premiere.

O Alviverde busca vencer em casa para reduzir a distância para o líder Flamengo. Já o Sport, com apenas dez pontos, tenta conquistar sua segunda vitória na atual edição da competição.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Sport-escudo-onde-assistir
SPO
BRASILEIRÃO
21ª RODADA
Data e Hora
Segunda-feira, 25 de agosto, às 19h (de Brasília)
Local
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Paulo Cesar Zanovelli (MG)
Assistentes
Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir

Como chega o Palmeiras para enfrentar o Sport

O Palmeiras volta a disputar o Campeonato Brasileiro após garantir classificação às quartas de final da Libertadores. Na última partida, a equipe de Abel Ferreira venceu o Botafogo fora de casa por 1 a 0, com gol de Felipe Anderson.

Atualmente, o Verdão soma 39 pontos e ocupa a terceira colocação do Brasileirão. O Cruzeiro, com 41, aparece em segundo lugar, mas já fez três jogos a mais. O Flamengo lidera com 43 pontos e um jogo a mais em relação ao Palmeiras.

Contratado pelo Palmeiras, Carlos Miguel está à disposição da comissão técnica para a partida entre Palmeiras e Sport, pelo Campeonato Brasileiro; veja detalhes de onde assistir (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SPORT
CAMPEONATO BRASILEIRO - 21ª RODADA
🗓️ Data e horário: segunda-feira, dia 25 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;
📺 Transmissão: Premiere;
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG);
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC);
🏁 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio e Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson; Christian Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo (Ignácio).

