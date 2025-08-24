Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão do Sportv e Premiere (TV fechada).

Expectativa de casa cheia do Maracanã

Motivados pelo bom momento da equipe, além da conquista do Mundial Sub-20 no sábado, os torcedores do Flamengo prometem um bom público no Maracanã para o jogo desta segunda-feira. Cerca de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Ficha do jogo FLA VIT Brasileirão 21ª rodada Data e Hora segunda-feira, 25 de agosto, às 21h (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Luís Fernandes de Lima (MG) Assistentes Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG) Var Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro chega para esse confronto com moral após se classificar para as quartas de final da Libertadores, deixando o Internacional para trás. Líder do Brasileirão com 43 pontos, o time de Filipe Luís vai em busca de mais uma vitória para seguir com vantagem na liderança. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 41 pontos (venceu o Inter no sábado).

Para o jogo no Maracanã, o Flamengo não terá Erick Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito. Esse é o único desfalque no time rubro-negro.

O Flamengo bateu o time baiano no primeiro turno (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Como vem o Vitória

Já o Vitória vem para a partida sob forte desconfiança depois de mais um empate frustrante no Barradão, mesmo depois de abrir 2 a 0 de vantagem contra o Juventude, no último sábado. A equipe de Fábio Carille não sabe o que é vencer há cinco jogo, não à toa entrou na zona de rebaixamento na última rodada.

O treinador, incluisive, segue com uma série de desfalques para esta segunda-feira. A começar pelos lesionados, Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael se recuperam de cirurgia e são ausências certas para a partida. Por outro lado, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Romarinho e Baralhas ficaram em tratamento durante a semana e não devem entram em campo. Além deles, o zagueiro Neris cumpre suspensão depois de ter sido expulso no último sábado, em partida contra o Juventude.

Por outro lado, o zagueiro Zé Marcos e o volante Ronald voltam ao time depois de cumprirem suspensão no duelo do último sábado. Quem também retorna é o volante Willian Oliveira, recuperado de lesão no joelho.

Fábio Carille comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís):

Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille):

Lucas Arcanjo; Lucas Braga (Edu), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Pepê e Ronald (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

