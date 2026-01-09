Grêmio Prudente-SP e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP). O confronto, válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copinha, terá transmissão da Xsports.

O Alvinegro está na vice-liderança do Grupo 6 da competição, com seis pontos. O Grêmio Prudente tem a msema pontuação e joga pelo empate para manter o primeiro lugar. Os eliminados Olímpico-ES e Carajás-PA completam a chave.

O Ceará entrará em campo precisando de uma vitória para ser líder. O Grêmio Prudente, que está no topo por conta dos gols marcados, jogará em casa.

Ceará na Copinha 2026

30 jogadores foram relacionados pelo Ceará para a Copinha. Dez nomes foram cortados em relação à lista inicial de inscritos para o torneio. O Vovô está sendo comandado por Mateus Oliveira, que tem o apoio de Marcelo Galdino como auxiliar técnico, Floriano Peixoto como preparador físico e Rafael Ferreira como preparador de goleiros.

Na estreia, o time cearense venceu o Olímpico-ES por 2 a 0. Depois, o clube superou o Carajás por 3 a 0 e garantiu a vaga no mata-mata.

Somente um triunfo nesta sexta-feira dá a liderança ao Alvinegro na chave. Em 2025, o Vovô foi eliminado pelo Vasco na terceira fase.

➡️ Ceará vence o Carajás e garante vaga no mata-mata da Copinha

Partida entre Carajás e Ceará, pela Copinha 2026 (Foto: Alessandro Brito)

