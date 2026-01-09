menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Marcelo Paz confirma acordo com Gabriel Paulista e define prazo para chegada ao Timão

Executivo de futebol do Timão detalhou sobre situação do defensor e quando jogará pela equipe

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 09/01/2026
14:50
Atualizado há 16 minutos
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, no CT do clube
imagem cameraMarcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, no CT do clube. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
O zagueiro Gabriel Paulista está acertado com o Corinthians e depende apenas dos exames médicos para assinar contrato com o Timão. Após o defensor desembarcar em São Paulo e confirmar a transferência para o clube, Marcelo Paz, executivo de futebol da equipe, também falou do acerto com o atleta e revelou que o jogador irá acompanhar a estreia no Paulistão no domingo (11), diante da Ponte Preta, na Neo Química Arena.

Gabriel Paulista, de 35 anos, chega ao Corinthians de graça após deixar o Besiktas, da Turquia, onde atuou na última temporada. A negociação, apesar de não ter sido oficializada pelo clube, foi finalizada após o Timão derrubar o transfer ban que havia sido imposto pela Fifa e impedia que a equipe de registrar novos jogadores. Para isso, o alvinegro precisou quitar uma dívida de R$ 35 milhões que tinha com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres.

Marcelo Paz concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (9) no CT do Corinthians e falou sobre as movimentações do clube na janela de transferências, reforçando a necessidade de respeitar a realidade financeira vivida pelo Timão. O executivo usou a contratação do zagueiro como um exemplo de negociação criativa do clube e que atraiu o interesse do atleta pela marca forte do time no mercado.

- A marca [do clube] é muito forte, o que eu vejo de oferta de atletas e grandes nomes que querem vir pra cá, que fazem esforço pra vir pra cá… E aí vou citar o caso do Gabriel Paulista, que hoje já fez exame médico, e muito breve, seguindo todo o trâmite do clube. Superando os exames médicos, vai ser anunciado. Deve estar domingo lá na arena. Um atleta que fez o esforço para vir para cá, que abriu mão de dinheiro para vir para cá. E tem muita gente que quer fazer esse mesmo movimento - destacou Marcelo Paz.

Gabriel Paulista retorna ao Brasil após 13 anos atuando na Europa. O jogador se declarou ao Timão e afirmou que atuar pelo Corinthians, seu clube de coração, é a realização de um sonho. Em sua primeira e única passagem no país até então, o zagueiro atuou pelo Vitória, onde foi revelado, de 2010 a 2023. Depois, passou por Villareal, Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e, por último, o Besiktas, da Turquia.

Presidente do Corinthians, Omar Stabile, ao lado do executivo de futebol do clube, Marcelo paz
Presidente do Corinthians, Omar Stabile, ao lado do executivo de futebol do clube, Marcelo paz. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Paz destaca parceria com presidente e comissão técnica

O executivo de futebol afirmou que o clube está em dia com os pagamentos dos atletas e que já repassou uma parte da premiação da conquista da Copa do Brasil ao elenco alvinegro. Marcelo Paz afirmou que há uma necessidade de manter o Corinthians com credibilidade dentro do mercado e que tem contado com o apoio do presidente Omar Stabile e do técnico Dorival Jr. para traçar os planos de montagem do elenco para a temporada.

- O presidente Osmar deu uma entrevista ontem e jogadores estão com salário em dia, premiação da Copa do Brasil já foi paga uma parte... o que é bem importante. Então o Corinthians tem que passar uma imagem de credibilidade de bom pagador, isso atrai e retém os bons profissionais. Esse é o nosso objetivo, eu vim aqui para isso também. Estou tendo todo o apoio do presidente Osmar, e a compreensão do Dorival também, de que a gente vai formar o elenco sem cometer loucuras financeiras e o Dorival, que é um profissional experiente, entende que esse é o caminho e está nos ajudando também nesse papel - explicou Paz.

