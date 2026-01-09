Marcelo Paz confirma acordo com Gabriel Paulista e define prazo para chegada ao Timão

O zagueiro Gabriel Paulista está acertado com o Corinthians e depende apenas dos exames médicos para assinar contrato com o Timão. Após o defensor desembarcar em São Paulo e confirmar a transferência para o clube, Marcelo Paz, executivo de futebol da equipe, também falou do acerto com o atleta e revelou que o jogador irá acompanhar a estreia no Paulistão no domingo (11), diante da Ponte Preta, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Gabriel Paulista, de 35 anos, chega ao Corinthians de graça após deixar o Besiktas, da Turquia, onde atuou na última temporada. A negociação, apesar de não ter sido oficializada pelo clube, foi finalizada após o Timão derrubar o transfer ban que havia sido imposto pela Fifa e impedia que a equipe de registrar novos jogadores. Para isso, o alvinegro precisou quitar uma dívida de R$ 35 milhões que tinha com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres.

Marcelo Paz concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (9) no CT do Corinthians e falou sobre as movimentações do clube na janela de transferências, reforçando a necessidade de respeitar a realidade financeira vivida pelo Timão. O executivo usou a contratação do zagueiro como um exemplo de negociação criativa do clube e que atraiu o interesse do atleta pela marca forte do time no mercado.

continua após a publicidade

- A marca [do clube] é muito forte, o que eu vejo de oferta de atletas e grandes nomes que querem vir pra cá, que fazem esforço pra vir pra cá… E aí vou citar o caso do Gabriel Paulista, que hoje já fez exame médico, e muito breve, seguindo todo o trâmite do clube. Superando os exames médicos, vai ser anunciado. Deve estar domingo lá na arena. Um atleta que fez o esforço para vir para cá, que abriu mão de dinheiro para vir para cá. E tem muita gente que quer fazer esse mesmo movimento - destacou Marcelo Paz.

Gabriel Paulista retorna ao Brasil após 13 anos atuando na Europa. O jogador se declarou ao Timão e afirmou que atuar pelo Corinthians, seu clube de coração, é a realização de um sonho. Em sua primeira e única passagem no país até então, o zagueiro atuou pelo Vitória, onde foi revelado, de 2010 a 2023. Depois, passou por Villareal, Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e, por último, o Besiktas, da Turquia.

continua após a publicidade

Presidente do Corinthians, Omar Stabile, ao lado do executivo de futebol do clube, Marcelo paz. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Paz destaca parceria com presidente e comissão técnica

O executivo de futebol afirmou que o clube está em dia com os pagamentos dos atletas e que já repassou uma parte da premiação da conquista da Copa do Brasil ao elenco alvinegro. Marcelo Paz afirmou que há uma necessidade de manter o Corinthians com credibilidade dentro do mercado e que tem contado com o apoio do presidente Omar Stabile e do técnico Dorival Jr. para traçar os planos de montagem do elenco para a temporada.

- O presidente Osmar deu uma entrevista ontem e jogadores estão com salário em dia, premiação da Copa do Brasil já foi paga uma parte... o que é bem importante. Então o Corinthians tem que passar uma imagem de credibilidade de bom pagador, isso atrai e retém os bons profissionais. Esse é o nosso objetivo, eu vim aqui para isso também. Estou tendo todo o apoio do presidente Osmar, e a compreensão do Dorival também, de que a gente vai formar o elenco sem cometer loucuras financeiras e o Dorival, que é um profissional experiente, entende que esse é o caminho e está nos ajudando também nesse papel - explicou Paz.