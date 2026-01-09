Palmeiras treina de olho na Portuguesa, e Evangelista faz transição física; veja provável escalação

O Palmeiras deu sequência, nesta sexta-feira (9), à preparação para encarar a Portuguesa neste sábado (10), pela estreia do Paulistão, às 20h30 (de Brasília), no Canindé. Os comandados de Abel Ferreira realizaram trabalhos técnicos e táticos visando a primeira partida desta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Grêmio procura Weverton e causa incômodo no Palmeiras; entenda

Em transição física depois de realizar uma cirurgia na coxa no final do ano, Lucas Evangelista aqueceu com o grupo e realizou um trabalho à parte no campo. O mesmo aconteceu com Figueiredo. O restante do elenco foi dividido em dois para atividades separadas de construção de jogo, triangulações, balanço e finalizações, entre outros aspectos ofensivos e defensivos. Na sequência, os atletas disputaram jogos em campo reduzido.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira, Allan e Veiga (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Larson fala sobre início de ano no profissional do Palmeiras

Titular na última partida do ano passado, contra o Ceará, pelo Brasileirão, o meio-campista Larson está integrado ao grupo de apoio ao elenco principal na pré-temporada de 2026. A Cria da Academia espera aproveitar bem as oportunidades que podem aparecer durante o Paulista.

- Aprendo muito com a comissão do Abel. É uma comissão que nos ajuda muito não só dentro de campo, mas fora também. Estou muito feliz com as oportunidades que tenho recebido no time profissional. Espero dar conta do recado quando a oportunidade aparecer no jogo, ajudar da melhor forma possível - disse o jovem.

continua após a publicidade

- Fui muito bem recebido aqui, assim como no ano passado. Os jogadores novos que estão chegando foram acolhidos. É um grupo muito bom de trabalho, muito unido. Isso faz a diferença. Sou um camisa 8 que consegue fazer essa marcação nas fases do jogo em que é preciso. Saída de jogo, construção, blocos baixo, médio e alto. Tenho essa versatilidade no meio de campo - completou.