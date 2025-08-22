John é o quarto nome do Botafogo na pré-lista de Ancelotti para Seleção

John, do Botafogo, está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a próxima convocação da Seleção Brasileira, que acontece na próxima segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Conforme apurou o Lance!, o goleiro alvinegro se junta aos laterais Vitinho e Alex Telles e ao volante Danilo como possíveis convocados a defender a Amarelinha nos duelos com Chile e Bolívia, nas últimas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ ANÁLISE: Botafogo colhe na eliminação o que plantou em 2025 conturbado

Esta não é a primeira vez que o camisa 12 do Glorioso está presente na lista aberta para a Seleção. Em setembro do ano passado, John foi lembrado pelo então técnico Dorival Júnior, mas ficou fora da convocação final.

Outros nomes do Botafogo na pré-lista de Ancelotti

Para Vitinho, essa é a primeira aparição em listas da CBF. O lateral-direito, um dos destaques da temporada, foi um dos destaques na vitória sobre a LDU, pela Libertadores, sob os olhares de Carlo Ancelotti no Nilton Santos. O Botafogo, vale lembrar, é comandado por Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção.

continua após a publicidade

Já Danilo briga por espaço na Amarelinha, sendo a chegada ao Botafogo vista como grande trampolim por estar mais perto da Seleção. O volante estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, antes de assinar com o Alvinegro, e chegou a ser convocado em 2022, quando defendia o Palmeiras, por Tite.

Um dos mais experientes do elenco do Botafogo e com diversas convocações — inclusive para a Copa do Mundo de 2022, mas cortado por lesão —, Alex Telles vestiu a camisa do Brasil pela última vez no fim de 2024, com Dorival Júnior no comando. Na época, o camisa 13, também em alta na atual temporada, se juntou a Luiz Henrique e Igor Jesus, que viviam grandes fases antes dos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

continua após a publicidade

O Brasil encara o Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro, e depois visita a Bolívia, em El Alto, no dia 9. A Seleção já está classificada para a Copa do Mundo de 2026.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo