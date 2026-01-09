Ex-Botafogo critica jornalista da CazéTV após fala polêmica: 'É o forte dele'

O ex-lateral Rafael, atualmente comentarista da GE TV, criticou falas do ex-companheiro de CazéTV Gabriel Simões, que, em um programa, falou que o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024 "dando calote". A fala diz respeito à dívida que o clube tem com o Atlanta United, dos Estados Unidos, na compra de Thiago Almada, que provocou punição da Fifa com transfer ban.

— O Botafogo foi o campeão brasileiro e da Libertadores dando calote nos outros. A gente vai normalizar essa p* até quando? Car**! Você monta um time, é campeão e não paga ninguém. Que p é essa, cara? Por isso que o fair play financeiro precisa existir, mano. Primeiro, para proteger os clubes, para o Botafogo não definhar como parece estar definhando agora. E, segundo, para um mínimo de lisura no campeonato. Não é justo você ser campeão com um cara que você não pagou — disse Gabriel Simões, no início da semana.

Rafael, ex-Botafogo, criticou o jornalista Gabriel Simões da CazéTV (Foto: Reprodução)

Rafael comentou em publicação nas redes sociais criticando a postura do jornalista. Eles trabalharam juntos na Cazé TV, quando o ex-jogador exercia a função de comentarista da emissora por streaming.

— Quem tem boca fala a m* que quer, essa é a verdade. Menosprezar o feito dos outros é o forte dele pelo pouco que conheci — disse Rafael, que se aposentou do futebol logo após os títulos com o Botafogo em 2024.

O irmão gêmeo de Rafael, Fábio, também foi contra as declarações de Gabriel Simões. A dupla, vale lembrar, apesar de formada no Fluminense, é torcedora declarada do Botafogo.

— Bom, ele falou, continuou falando que foram 6 meses do Almada e no final falou que o Botafogo foi campeão dando calote. Ele citou os outros clubes tbm? Normalizar essa declaração também é loucura né. Se o Botafogo está sendo punido não tem o que normalizar sobre isso no futebol. O Cuiabá já recebeu? Se for falar tantos outros clubes. Queria entender pq ele citou o Botafogo. Dor de cotovelo? Não sei. Mas falar que uma instituição foi campeã brasileira e da Libertadores dando calote é desmerecer demais o trabalho de um clube inteiro — disse Fábio.

Transfer ban do Botafogo

O Botafogo negocia com Atlanta United e MLS a dívida de 21 milhões de dólares (R$ 112 milhões) para derrubar o transfer ban e, desta forma, poder registrar novos jogadores.