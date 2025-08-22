Conselho encerra inscrições e confirma candidatos à eleição no Corinthians

O Conselho Deliberativo do Corinthians encerrou o prazo de inscrições para a eleição. Na próxima segunda-feira (22), no Parque São Jorge, os conselheiros vão escolher o novo presidente do clube e o vice-presidente do Conselho Deliberativo.

Três candidatos vão concorrer à presidência do Timão. Osmar Stábile, atual mandatário alvinegro, busca seguir até o final de 2026. Além dele, Roque Citadini e André Castro também são postulantes ao principal cargo executivo do Corinthians.

Três candidatos concorrem à vice-presidência do Conselho Deliberativo. Leonardo Pantaleão, atual superintendente jurídico do Timão, se candidatou. Peterson Ramon surge como uma opção da oposição, além de Rodrigo Vicente Bittar.

O prazo para inscrições foi encerrado nesta sexta-feira (22), às 17h (de Brasília). 300 conselheiros estão aptos a votar no pleito, entretanto, são esperados cerca de 250. A eleição ocorre após o impeachment de Augusto Melo da presidência do clube, e a renúncia de Roberson Medeiros, conhecido como Dunga, ao cargo no Conselho Deliberativo.

Como será a eleição?

A primeira chamada será às 18h (de Brasília), e a segunda uma hora depois. O mandato para o pleito extraordinário será até o final de 2026. No próximo ano, terão eleições gerais no Corinthians, que definirá o novo Conselho e presidente até 2029.