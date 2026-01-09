menu hamburguer
Dirigente do Corinthians fala sobre renovação de Memphis: 'No momento oportuno'

Atacante tem contrato até julho deste ano

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 09/01/2026
15:07
Memphis Depay após Vasco x Corinthians na final da Copa do Brasil (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraMemphis tem contrato com o Timão até julho (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Durante sua apresentação como novo executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz falou sobre a importância de Memphis e comentou sobre uma tentativa de renovação com o atacante, que tem contrato com o Timão até julho deste ano.

O holandês foi o vice-artilheiro do Timão em 2025, com 12 gols em 51 jogos. Marcelo Paz valorizou a importância de Memphis para o clube alvinegro, mas revelou que ainda não há conversas sobre a extensão do vínculo com o atleta.

- Memphis é um grande atleta, craque de bola, foi importante para o Corinthians em 2025, com títulos, gols, jogadas decisivas. Não iniciamos tratativas de renovação porque estamos focando na formação do elenco, achar oportunidades criativas, possíveis saídas… é um trabalho grande, estamos deixando esse ponto mais para frente. Dentro do planejamento financeiro, a gente tem a despesa de todos os jogadores e comissão, a decisão de uma possível continuidade vai passar por isso - disse o dirigente durante a coletiva.

Memphis Depay comemora seu gol no jogo do Corinthians contra o São Paulo (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)
Memphis foi decisivo com a camisa do Corinthians nos títulos da Copa do Brasil e do Paulistão. Atleta tem contrato até julho (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press) <br>

Os objetivos de Memphis

O atacante terá uma temporada cheia. Pelo Corinthians, irá disputar o Paulistão, Brasileirão, que começa em janeiro, a Supercopa Rei, e os primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores. Pela Holanda, terá a disputa da Copa do Mundo, em junho, que será realizada nos EUA, Canadá e México.

- Ele é o maior artilheiro da seleção holandesa, vai jogar Copa, e tem um peso por isso. No momento oportuno a gente vai conversar e ver os caminhos. Espero que ele esteja em campo o máximo de minutos possíveis para dar alegria à torcida corintiana - finalizou o dirigente.

circulo com pontos dentroTudo sobre

