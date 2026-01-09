Dirigente do Vélez revela cobrança ao Botafogo por dívida na compra de Montoro

O Botafogo vive momento conturbado quanto suas finanças na SAF de John Textor e isso pode ficar ainda pior. Dirigente do Vélez Sarsfield, da Argentina, Federico Balestrini revelou na noite da última quinta-feira (8) que acionou o clube acionou o Glorioso na Justiça cobrando cerca de R$ 8,6 milhões pela negociação envolvendo o meia Álvaro Montoro.

De acordo com Belestrini, após o clube abrir o processo na Figa, o Botafogo pagou uma das parcelas pela compra do argentino. Há outro valores relevantes referentes a bônus por metas, que, de acordo com o diretor, chegam a 3 milhões de dólares (R$ 16,2 milhões).

— O Vélez tem atualmente um processo judicial contra o Botafogo na Fifa, e o valor reivindicado já ultrapassa 1,6 milhão de dólares incluindo parcelas, multas e juros. Depois disso, desde que o processo foi aberto na Fifa, algumas parcelas já foram pagas, uma parcela, para ser mais preciso. Mas, levando em conta alguns objetivos alcançados pelo jogador, os valores correspondentes estão sendo cobrados. Eles (Botafogo) ainda estão dentro do prazo do pagamento e a soma é de 1,2 milhão, o que significa que estamos falando de quase 3 milhões de dólares por pagamentos não feitos. Nossa equipe jurídica está fazendo todas as reivindicações necessárias e buscando receber esse dinheiro o mais rápido possível — disse, à rádio "Frecuencia Zero".

— Quando a questão chega à fase judicial ou a ação é ajuizada perante os órgãos competentes, significa que não há possibilidade de diálogo. Estamos aguardando as questões burocráticos, esperando os prazos para que a Fifa emita uma decisão e, então, possamos começar a enviar as notificações necessárias para o pagamento desses valores que mencionei, que ultrapassam 1,6 milhão de dólares. Então, por enquanto, é tudo o que podemos dizer. Há, claro, meios legais que permitem ao Botafogo adiar isso, que é o que eles estão fazendo — completou

Botafogo em transfer ban

O Botafog, vale lembrar, ainda busca um acordo com MLS e Atlanta United para sair da lista de punições da Fifa com transfer ban, proibido de registrar jogadores por três janelas. Isso é referente à dívida feita pela compra do meia Thiago Almada, em 2024.

