O Corinthians concluiu, neste sábado (26), o segundo dia de atividades durante a pausa da Data Fifa. No CT Dr. Joaquim Grava, o elenco realizou uma manhã de trabalhos com foco em situações de jogo.

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As atividades começaram com um trabalho de força na academia. Na sequência, os jogadores foram ao gramado para uma atividade de posse de bola, utilizada como aquecimento.

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Depois, o técnico Fernando Diniz comandou um exercício tático de dez contra dez, com foco em aspectos comportamentais da equipe. O treinamento trabalhou saída de pressão, criação ofensiva, tomada de decisão e pressão pós-perda da posse.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Internacional, no dia 7 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h30.

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Memphis Depay durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

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Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

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