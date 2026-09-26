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Corinthians: Diniz comanda treino de posse de bola e criação ofensiva

Atividade teve exercício tático e foco em pressão pós-perda e tomada de decisão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/09/2026 13:45
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Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians concluiu, neste sábado (26), o segundo dia de atividades durante a pausa da Data Fifa. No CT Dr. Joaquim Grava, o elenco realizou uma manhã de trabalhos com foco em situações de jogo.

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As atividades começaram com um trabalho de força na academia. Na sequência, os jogadores foram ao gramado para uma atividade de posse de bola, utilizada como aquecimento.

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Depois, o técnico Fernando Diniz comandou um exercício tático de dez contra dez, com foco em aspectos comportamentais da equipe. O treinamento trabalhou saída de pressão, criação ofensiva, tomada de decisão e pressão pós-perda da posse.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Internacional, no dia 7 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h30.

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Memphis Depay durante treino do Corinthians
Memphis Depay durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

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Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

Calendário

  1. 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  2. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  3. 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  4. 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  5. 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
  6. 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  7. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  8. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  9. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  10. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
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