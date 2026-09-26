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Savarino busca espaço com Marcão no Fluminense na Data Fifa

Com poucos minutos com novo técnico, meia-atacante busca volta por cima no Fluminense

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 10:50
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Marcão em ação pelo Fluminense
Marcão aproveita os treinos da Data Fifa para reavaliar o elenco do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

A pausa no calendário do futebol brasileiro para os compromissos da Data Fifa virou um momento decisivo para o elenco do Fluminense. Sob o comando do técnico Marcão, o período de treinos intensos nas Laranjeiras serve como uma oportunidade de ouro para atletas que perderam terreno nos últimos jogos. O caso mais emblemático é o do meia-atacante Savarino, que soma escassos 86 minutos em campo com o novo treinador e sequer saiu do banco de reservas nas duas partidas mais recentes, diante de Corinthians e Platense.

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Savarino em ação pelo Fluminense
Sem atuar nas últimas partidas, Savarino disputa posição no setor ofensivo do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

A queda no volume de jogo do venezuelano não é um movimento isolado. O atleta já vinha demonstrando oscilação na reta final da passagem do técnico Luis Zubeldía pelo clube. Contudo, a perda definitiva da titularidade se consolidou com a ascensão do compatriota Soteldo, que conquistou a ponta esquerda pela capacidade de drible e agressividade no um contra um.

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Concorrência caseira e polivalência no setor ofensivo

Apesar da disputa direta pela vaga no time titular, a convivência entre os dois atletas da Seleção Venezuelana nos bastidores é marcada pelo respeito. Em declaração recente, Savarino minimizou qualquer rivalidade e destacou a versatilidade que possui para atuar em múltiplos setores do ataque:

— A gente se conhece desde a época da seleção e sempre leva na boa. É uma concorrência saudável. Eu posso jogar nas três posições do ataque, mas já atuei muitas vezes pela esquerda. Quando eu não jogar, vou apoiá-lo e vice-versa — afirmou o jogador.

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Com a capacidade de alinhar atuações tanto centralizado quanto aberto em ambas as pontas, o meia busca mostrar a Marcão que pode ser uma peça polivalente na rotação do grupo.

Em busca do protagonismo do passado

Contratado pelo Fluminense após uma trajetória marcante pelo Botafogo — onde foi figura central nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024 —, Savarino ainda trabalha para alcançar o mesmo patamar de protagonismo no Tricolor das Laranjeiras.

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A interrupção nas competições dá ao treinador o tempo necessário para testar formações e reavaliar opções táticas. Para Savarino, os dias de treino são a oportunidade perfeita para recuperar a confiança da comissão técnica e cavar um retorno ao time antes da maratona de jogos decisivos que definirá o fim de temporada do Fluminense.

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