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Lucas treina, tem retorno definido e São Paulo foca no clássico contra o Santos

Atacante avança na recuperação e volta é projetada para outubro; Bobadilla também participa de atividade no CT da Barra Funda

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
26/09/2026 16:16
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Lucas Moura treinou com o elenco do São Paulo neste sábado (26).
Lucas Moura treinou com o elenco do São Paulo neste sábado (26) - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo treinou na manhã deste sábado (26), no CT da Barra Funda, visando o clássico contra o Santos, agendado para a próxima sexta-feira (2), às 20h (de Brasília). A atividade marcou o quarto trabalho técnico comandado por Dorival Júnior desde a reapresentação do grupo na Data Fifa.

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O atacante Lucas treinou com o elenco durante parte da atividade neste sábado (26). Inicialmente, a expectativa era de que o camisa 7 voltasse a atuar apenas em 2027, após romper o tendão de Aquiles em março. No entanto, o jogador vem superando os prazos médicos e, segundo apurou o Lance!, sua volta está prevista para o jogo contra o Vitória, no dia 10 de outubro, pela 30ª rodada do Brasileirão.

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Bobadilla avança e Newton segue em transição

O meio-campista Bobadilla também participou de uma parte do treino deste sábado (26). Após se recuperar de um problema no ligamento colateral medial do joelho direito, o atleta deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior já para o clássico contra o Santos.

Por outro lado, o volante Newton ainda não está recuperado, mas segue avançando no tratamento. Assim como na sexta-feira (25), o jogador foi ao gramado para realizar trabalhos específicos com os fisioterapeutas, ainda sem contato com a bola, em razão de um trauma na coxa direita.

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Como foi o treino do São Paulo

O trabalho do dia começou com estações físicas focadas em saltos, agilidade e posse de bola. Em seguida, a comissão técnica orientou um trabalho de posse com transição rápida.

Na sequência, Dorival Júnior e seus auxiliares dividiram os atletas em dois times para um jogo em espaço reduzido. A atividade exigiu reação pós-perda, circulação rápida da bola, pressão na marcação e criação de jogadas em superioridade numérica. Por fim, um enfrentamento tático de 11 contra 11 encerrou a movimentação no CT.

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O próximo treino do Tricolor será na segunda-feira (28), dando sequência aos ajustes para o San-São nesta pausa do calendário.

Gustavo Santana e Arboleda treinaram com o elenco do São Paulo neste sábado (26).
Gustavo Santana e Arboleda treinaram com o elenco do São Paulo neste sábado (26) - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)<br><br>
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