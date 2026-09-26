A Centauro inaugurou, nesta semana, um espaço exclusivo dedicado ao Corinthians em uma de suas lojas no Shopping Metrô Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. A área foi criada em meio ao lançamento da nova camisa Third do clube, produzida em parceria com a Nike.

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O ambiente reúne itens relacionados à história do Corinthians. Entre os objetos expostos estão camisas de diferentes períodos, chuteiras utilizadas por jogadores e uma réplica do troféu do Mundial de Clubes de 2012.

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O espaço também apresenta diferentes versões do escudo do Corinthians ao longo dos anos e uma referência ao Terrão, nome pelo qual são conhecidas as categorias de base do clube. A exposição inclui ainda uma área dedicada às Brabas, equipe feminina do Timão.

— Entendemos que a experiência dentro da loja vai muito além da escolha de um produto. Queremos criar ambientes que tenham conexão com os interesses e as paixões de cada público e que façam o consumidor se sentir parte daquela experiência. O espaço dedicado ao Corinthians em Itaquera nasce justamente com esse propósito: levar a identidade do clube para dentro da loja, com elementos que contam sua história e aproximam ainda mais o torcedor do time que ama. É uma forma de tornar a jornada de compra mais relevante, personalizada e conectada com a paixão pelo esporte — afirma Claudia Paoli, Diretora de Marketing, Marcas Próprias e Licenciados da Centauro.

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Camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A iniciativa ficará disponível para visitação na unidade da Centauro localizada no Shopping Metrô Itaquera. O espaço reúne peças e referências ligadas a diferentes períodos da história do clube, incluindo títulos, símbolos e as equipes masculina e feminina.