Loja inaugura espaço exclusivo para o Corinthians em Itaquera
Nova ambientação reúne itens de jogadores e réplica da taça do Mundial de 2012
A Centauro inaugurou, nesta semana, um espaço exclusivo dedicado ao Corinthians em uma de suas lojas no Shopping Metrô Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. A área foi criada em meio ao lançamento da nova camisa Third do clube, produzida em parceria com a Nike.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O ambiente reúne itens relacionados à história do Corinthians. Entre os objetos expostos estão camisas de diferentes períodos, chuteiras utilizadas por jogadores e uma réplica do troféu do Mundial de Clubes de 2012.
O espaço também apresenta diferentes versões do escudo do Corinthians ao longo dos anos e uma referência ao Terrão, nome pelo qual são conhecidas as categorias de base do clube. A exposição inclui ainda uma área dedicada às Brabas, equipe feminina do Timão.
— Entendemos que a experiência dentro da loja vai muito além da escolha de um produto. Queremos criar ambientes que tenham conexão com os interesses e as paixões de cada público e que façam o consumidor se sentir parte daquela experiência. O espaço dedicado ao Corinthians em Itaquera nasce justamente com esse propósito: levar a identidade do clube para dentro da loja, com elementos que contam sua história e aproximam ainda mais o torcedor do time que ama. É uma forma de tornar a jornada de compra mais relevante, personalizada e conectada com a paixão pelo esporte — afirma Claudia Paoli, Diretora de Marketing, Marcas Próprias e Licenciados da Centauro.
A iniciativa ficará disponível para visitação na unidade da Centauro localizada no Shopping Metrô Itaquera. O espaço reúne peças e referências ligadas a diferentes períodos da história do clube, incluindo títulos, símbolos e as equipes masculina e feminina.
Tudo sobre
Corinthians
Corinthians deve deixar de ganhar valor milionário com fim das betsHá 1 hora
Futebol Nacional
Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubesHá 2 horas
Corinthians
Corinthians aguarda aporte de R$ 10 milhões em meio à crise financeiraHá 6 horas
Corinthians
Corinthians: Neo Química Arena recebe certificação ambientalHá 16 horas
Corinthians
Corinthians divulga atualização sobre Yuri AlbertoHá 17 horas
Onde Assistir
Corinthians x São Paulo: onde assistir à final do Brasileirão FemininoHá 18 horas
Mais LANCE!