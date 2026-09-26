Atlético pode embolsar bolada com títulos nas Copas: veja os valores
Galo está nas semifinais da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana
O Atlético pode terminar a temporada com uma bolada nos cofres do clube. Com a equipe ainda viva na disputa das duas Copas, Copa do Brasil e Sul-Americana, o Galo pode fechar o ano com um valor milionário em premiações.
A Copa do Brasil é a competição que mais paga. Caso o Atlético conquiste o título, a equipe receberá da CBF uma premiação de R$ 78 milhões. Se ficar com o vice-campeonato, ainda receberá um valor alto: R$ 34 milhões.
Na competição nacional, o Galo já arrecadou R$ 17,4 milhões pelo avanço nas fases anteriores. Caso conquiste o título, o valor acumulado pode chegar próximo dos R$ 100 milhões.
Já na Copa Sul-Americana, caso consiga chegar à decisão e fature a taça, o Atlético terá mais R$ 52 milhões em seus cofres. O vice-campeonato renderá cerca de R$ 13 milhões. O Galo já arrecadou R$ 18 milhões na competição e, caso conquiste o título, o valor acumulado pode ultrapassar R$ 70 milhões.
Ou seja, em um cenário em que o Atlético conquiste os dois troféus, o clube pode superar a marca de R$ 170 milhões em premiações acumuladas nas duas competições.
Premiações da Copa do Brasil e da Sul-Americana
Copa do Brasil
- Campeão: mais R$ 78 milhões
- Vice-campeão: mais R$ 34 milhões
Sul-Americana
- Campeão: mais R$ 52 milhões
- Vice-campeão: mais R$ 13 milhões
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