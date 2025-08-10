O empate do Bahia contra o Fluminense no último sábado, por 3 a 3, deixou clara a necessidade de reforços pontuais para o elenco do Tricolor baiano, em especial de um goleiro. Não à toa a torcida clamou por contratações ao término da partida com gritos de "queremos jogador".

É bem verdade que muito se espera do Bahia por pertencer ao Grupo City, mas o técnico Rogério Ceni sempre tenta frear a empolgação para deixar claro que a diretoria tem limites financeiros. No entanto, em entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense, Ceni avisou que reforços podem ser anunciados nos próximos dias.

— Acho que todo mundo está fazendo, o Grupo é conhecido no mundo inteiro, tem responsabilidade. Há uma tentativa, sim, temos convicção do que precisa, estão tentando. O que existe é uma consciência de até onde é possível ir em determinadas peças. Sabemos do que precisamos, temos noção e estamos tentando. Tenho certeza que alguma coisa vai acontecer nos próximos dias — destacou.

O que o Bahia precisa?

Rogério Ceni comanda o Bahia (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Rogério Ceni já deixou claro em outras entrevistas que necessita de um atacante de beirada. A situação se agravou ainda mais com a lesão de Erick Pulga no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil contra o Retrô. Por isso, a equipe já fez sondagens por Gustavo Nunes, do Brentford, e Sanabria, do Al Ain, mas nada ainda se concretizou.

Além do atacante, é latente a necessidade do Bahia por goleiros, já que Ronaldo e Marcos Felipe não vivem um bom momento debaixo das traves, exageram nos erros e estão com a confiança em baixa. O principal nome na lista do Tricolor é o do costa riquenho Patrick Sequeira, que está no Casa Pia, de Portugal.

— Acho que o Grupo City e a direção deu muito ao Bahia desde 2023, houve um crescimento muito grande de peças e contratações. Eu entendo, e eu também quero, um ou dois jogadores fazem a diferença. O Grupo também quer. Empresas trabalham de maneira diferente, existe um tempo. Mas as pessoas não estão paradas, quem sabe até nesta semana podemos receber uma peça importante neste elenco que a cada ano vem sendo qualificado.

Se a previsão de Rogério Ceni se concretizar, o Bahia vai entrar em campo contra o Corinthians às 21h do próximo sábado (horário de Brasília), na Neo Química Arena, com cara nova no elenco.