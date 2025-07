O Bahia se movimenta no mercado para reforçar o setor de ataque, posição que, de acordo com Rogério Ceni, ainda carece de peças no elenco. O nome mais forte nos bastidores neste momento é o do jovem Gustavo Nunes, de 19 anos, atleta do Brentford, clube da primeira divisão da Inglaterra. Conforme apurado pelo Lance!, a negociação tem potencial para ser a maior da história do futebol nordestino, mas ainda é embrionária.

O que houve até agora por parte do Bahia foi uma consulta inicial por Gustavo Nunes, mas a operação é considerada complexa, já que o Brentford comprou o jogador recentemente e não pretende vendê-lo. Apesar de ter apenas três jogos com a camisa do time inglês, ele é bem visto internamente.

Vale lembrar que a compra mais cara do futebol nordestino também foi do Bahia, que está sob comando do Grupo City desde 2023. No ano passado, o clube contratou o atacante uruguaio Lucho Rodríguez, que estava no Liverpool (URU), por R$ 65,3 milhões.

O interesse em Gustavo Nunes faz sentido para o momento do Bahia, que carece de opções para jogar pelas beiradas. A situação se agravou ainda mais na última quarta-feira, quando Erick Pulga, um dos destaques do time na temporada, saiu machucado de campo. O próprio Rogério Ceni já disse que o clube busca reforço para a posição, justamente onde Gustavo Nunes atua.

— Na frente a gente sabe que precisa de uma peça, Cadu [Santoro, diretor de futebol] tem tentado. Tem que ser jogador que possa acrescentar, brigar com Pulga, com Ademir no mínimo em igualdade. Tudo está caro, então tem que ser jogador que some. Principalmente do lado do Pulga. A gente sente um pouco de falta. Temos três da frente pendurados: Willian, Pulga e Ademir. Limite. A gente espera ter mais um jogador para ajudar nessa função — afirmou o treinador depois da partida contra o Juventude, no último domingo.

Carreira de Gustavo Nunes

Gustavo Nunes, ex-jogador do Grêmio, durante partida contra o Operário, no estadio Francisco Stedile, pela Copa Do Brasil 2024 (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

O atacante foi formado na base do Grêmio e estreou pelo time profissional do Imortal em 2024. Gustavo Nunes foi campeão gaúcho, ganhou a confiança de Renato Portaluppi e atuou em 40 partidas, com direito a sete gols marcados e quatro assistências.

Em agosto, ele despertou interesse do Brentford e foi negociado por cerca de R$ 73 milhões na cotação da época. Na temporada passada, ele entrou em três jogos da Premier League (contra Arsenal, Brighton e Manchester United) e somou 11 minutos em campo.