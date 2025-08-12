O meia Diego Rosa está de saída do Internacional. Sem muitas oportunidades no time de Roger Machado, o atleta de 22 anos, que pertencia ao Bahia, foi negociado com o Apoel, do Chipre, e já está no clube europeu para cumprir um contrato definitivo de três anos. A transferência foi oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira.

O Bahia mantém 50% dos direitos econômicos do atleta e terá direito a bônus por metas alcançadas em seu novo clube.

Diego Rosa tem rescisão com o Bahia publicada no BID e deixa o Inter com destino à Europa (Foto: reprodução)

Revelado pelo Grêmio, Diego Rosa surgiu bem nas categorias de base e chegou a ser campeão da Copa do Mundo Sub-17 em 2019. O meia, então, chamou a atenção do Manchester City, que resolveu comprá-lo por seis milhões de euros.

A partir daí, ele rodou por times como Lommel (BEL) e Vizela (POR) antes de chegar ao Bahia em 2023. O Tricolor pagou dois milhões de euros e assinou com o jogador até dezembro de 2027. Mas, depois de uma temporada sem muito destaque em 2023, com 27 jogos e nenhuma participação em gols, problemas pessoais atrapalharam a sequência do jogador na temporada passada, quando ele só atuou três vezes pelo Tricolor.

Ainda assim, ele foi emprestado para o Lommel mais uma vez e entrou em campo 29 vezes antes de se juntar ao grupo do Internacional em 2025.

Passagem de Diego Rosa pelo Inter

Diego Rosa foi emprestado pelo Bahia ao Inter (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Emprestado ao Colorado até o fim desta temporada, Diego Rosa encontrou muita concorrência no meio-campo e chegou a jogar de lateral-direito com Roger Machado. Mas, ainda assim, ele não engrenou. Foram apenas sete jogos com a camisa alvirrubra - só foi titular na derrota por 4 a 0 para o Botafogo, pela oitava rodada do Brasileirão - e nenhuma participação em gol.