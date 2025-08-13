Vitinho lamenta baixas de Memphis e Yuri e projeta estreia no Corinthians

O Corinthians apresentou oficialmente Vitinho como novo reforço. Contratado até o final de 2026, o atacante de 31 anos é a segunda aquisição do clube alvinegro nesta temporada, e o primeiro sob comando de Dorival Júnior.

Vitinho chega ao Timão em um momento conturbado. Memphis, com lesão muscular na coxa, e Yuri Alberto, que se recupera de cirurgia para correção de hérnia inguinal, estão fora de combate por prazo indeterminado. Aos 31 anos, o atacante desperta expectativa para a estreia, mas fez questão de adotar cautela e minimizar a empolgação.

— Um momento delicado para nós, com as baixas de Yuri e Memphis, eu venho há dois meses sem jogar, estou em um período de adaptação ainda, vou fazer todos os esforços para estar apto o quanto antes, a gente vai conversando no dia a dia, tenho feito complementos para acelerar esse processo, não tenho uma data exata, e precisamos conversar mais sobre isso. Eu estou ansioso para estrear o quanto antes — declarou o jogador em sua apresentação.

Polivalência

Vitinho foi procurado pelo Corinthians após Dorival Júnior identificar carências no elenco. O treinador quer um atleta que atue pelas pontas no setor ofensivo. O novo reforço do Timão se colocou à disposição, mas garantiu que também pode se adaptar ao esquema com dois atacantes.

— Eu me sinto a vontade em campo, hoje o Corinthians joga em uma função diferente do que a gente tem acompanhado, geralmente jogam no 4-3-3, e o Corinthians não joga assim. Na última temporada eu tive uma rotatividade muito grande de posições, então, no que for preciso, eu estarei à disposição do Dorival e vou dar o meu melhor — falou o atacante.

Vitinho foi apresentado como reforço do Timão (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Corinthians na janela de transferências

O treinador chegou no final de abril, e quando assinou com o Timão, pediu a contratação de até quatro reforços. Entretanto, Vitinho deve ser o único até o final da janela de transferências vigente, que irá até setembro. O Corinthians foi punido pela Fifa com um transfer ban, devido a uma dívida com o Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres, e não pode inscrever novos atletas até o final da próxima temporada.